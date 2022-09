Les compagnies p?troli?res appellent au d?blocage du terminal de Varreux

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La lettre de l’APPE appelant l’Etat ? intervenir pour rendre accessibles le terminal Varreux pour que les stations-services soient aliment?es et qu’elles puissent vendre ? partir des nouveaux prix intervient ? un moment de contestations ? Port-au-Prince et en province contre l’ajustement effectu? par le gouvernement de M Ariel Henry. Le gallon de gazoline est pass? de 250 ? 570 gourdes, le diesel de 353 ? 670 gourdes et le k?ros?ne de 352 gourdes ? 670 gourdes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.