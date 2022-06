Les cours de l’Institut fran?ais en Ha?ti transf?r?s ? l’Universit? Quisqueya

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s deux mois de n?gociations, le centre de d?veloppement professionnel ProUniq de l’Universit? Quisqueya et l’Institut fran?ais en Ha?ti (IFH) ont sign? une convention de partenariat le lundi 27 juin 2022 pour maintenir une offre de cours de fran?ais en pr?sentiel ? Port-au-Prince. Avec les m?mes standards, les m?mes enseignants, ce partenariat consiste en une translation de l’expertise p?dagogique de l’institut ? l’Universit? Quisqueya.

? compter de la rentr?e en septembre 2022, le catalogue des cours de fran?ais jusqu’ici propos? par l’Institut fran?ais en Ha?ti (IFH) sera dispens?, en int?gralit? et en pr?sentiel, par le poole ProUniq sur le campus de l’universit? Quisqueya ? Port-au-Prince. ? cause de l’ins?curit? qui s?vit dans l’aire m?tropolitaine, les cours de l’IFH sont dispens?s en ligne depuis le d?but de l’ann?e 2021. Avec cette convention de partenariat sign? au centre des biens culturels de l’Universit? Quisqueya ce lundi, un public plus large, d’horizons divers, constitu? de professionnels, ?tudiants, personnes d?sireuses de s’installer dans un pays francophone, entreprises, pourront suivre les cours dans le m?me standard du cadre europ?en de r?f?rence pour les langues. Une premi?re session intensive sera offerte ? la mi-juillet pour le niveau B2.

Jacky Lumarque, recteur de l’universit? Quisqueya, n’a pas cach? sa satisfaction pour la signature de cette convention qui, dit-il, mat?rialise son r?ve de voir l’universit? dispenser des cours dans le m?me standard et les m?mes conditions que l’Institut fran?ais en Ha?ti. Le recteur, qui avoue n’?tre pas toujours satisfait de l’enseignement du fran?ais ? l’universit? Quisqueya, reconnait que ce partenariat est un grand d?fi. <>, a indiqu? le professeur Lumarque.

<>, se r?jouit Mme Sybille Colimon, directrice de ProUniq.

Sur les raisons pour lesquelles les cours ont ?t? transf?r?s ? une universit? priv?e et non pas une universit? publique, Pascal Hajaali explique qu’un centre de formation, quel qu’il soit, demande de l’organisation, de la rigueur, de la r?activit?. <>, a d?clar? le directeur de l’IFH et conseiller culturel et de coop?ration de l’ambassade de France en Ha?ti. ? en croire son recteur, l’Institut fran?ais en Ha?ti n’a pas tort de jeter son d?volu sur l’Universit? Quisqueya. <>, a fait savoir Jacky Lumarque.

Depuis janvier 2021 les activit?s de l’Institut Fran?ais en Ha?ti sont au point mort. Le directeur de l’IFH et conseiller culturel et de coop?ration de l’ambassade de France en Ha?ti en a profit? pour apporter des clarifications. <>, a expliqu? Hajaali, pr?cisant que la France souhaite r?duire la pr?sence de ressortissants en Ha?ti. La France souhaite ?galement limiter la pr?sence de public ha?tien, a-t-il dit, comme pour expliquer les raisons d’absence de spectacles en pr?sentiel ? l’institut depuis quelque temps.