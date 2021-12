Les <> de l’accord de Montana sont a negocier

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les tenants de l’accord de Montana esperent une passation en douceur du pouvoir. Pour ce faire, la negociation joue un role primordial. Leslie Voltaire, membre du bureau de suivi de l’accord de Montana, confie que la negociation va se derouler en parallele avec le processus visant a faire elire un executif a deux tetes pour diriger le pouvoir de la transition. <>, a-t-il indique lors de sa participation a l’emission <>, le mercredi 1er decembre, diffusee sur Tele 20.

<>, poursuit M. Voltaire, qui dit reconnaitre que l’application de cet accord necessite <>.

L’accord prevoit un executif bicephale conformement au prescrit de la Constitution de 1987. Toutefois, M. Voltaire, membre du parti politique Fanmi Lavalas, a admis que les <>. Durant les discussions avec le Premier ministre Ariel Henry, il sera confronte a ses propres declarations. <>, souligne l’urbaniste, qui ne cache pas que les tenants de l’accord de Montana pourraient user la population comme force de pression dans d’autres formes de strategie (manifestation, sit-in,) pour arriver a presser le Premier ministre Ariel Henry a quitter le pouvoir.

Aupres du bureau de suivi de l’accord de Montana, revele Leslie Voltaire, des candidats commencent a manifester leurs interets pour prendre part aux elections au second degre que comptent realiser les tenants de l’accord de Montana. Il s’agit, entre autres, de l’ancien senateur Steven Benoit ; Jean Enold Buteau, medecin et dirigeant du Parti Mouvement pour la reconstruction nationale (MRN), Edgard Leblanc, ex- president du Senat de la Republique et dirigeant de parti politique.