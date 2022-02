Les defis du grand Sud face a la crise socio-economique!

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le 29 janvier dernier, la ville des Cayes accueillait avec plaisir la relance de l’activite culturelle, Cafe Philo, qui avait du etre interrompue durant plus d’une annee a cause des problemes lies a la Covid-19 ainsi qu’aux difficultes decoulant du blocage de Martissant donnant acces au quatre (4) departements du Grand-Sud.

Pres de quatre-vingt (80) jeunes ainsi que des professionnels des deux sexes de tous les secteurs etaient en effet reunis dans la cour du Business and Technology Institute, BTI, pour ecouter le Docteur en Economie Jean Paleme MATHURIN qui intervenait sur le theme : <>.

L’avocate Yvena MILORD, membre de l’association de Cafe Philo, remettait l’activite dans son contexte et rappelait l’importance de celle-ci pour le departement. Le professeur de lettres, ecrivain, Armos DUGE egalement membre de ladite association faisait quant a lui office de moderateur.

Dr Jean Paleme MATHURIN allait, dans un premier temps, partager son experience dans differents domaines tant en Haiti qu’a l’etranger pour en venir au vif du sujet. Au cours de son expose, il presentait les impacts de la crise socio-politique sur le Grand Sud tels : l’isolement du Grand Sud par rapport aux autres departements du pays, la diminution des biens et services disponibles dans la region, la fuite importante des capitaux de la region vers d’autres pays notamment vers la Republique dominicaine, la destabilisation des familles, la reduction significative des frequentations des lieux touristiques et de consommation. Parmi les impacts negatifs de la crise socio-politique sur le Grand Sud, il mentionnait egalement la perturbation des activites estivales et festives, les pertes importantes de marchandises perissables, la faim qui tenaille les familles, la prostitution grandissante chez les jeunes sans oublier le nombre croissant de personnes souffrant qui sont privees de soins et les pertes considerables en vies humaines.

Le Docteur MATHURIN devait par ailleurs partager avec un public extremement interesse certaines perspectives d’avenir pour le Grand Sud. Il a montre comment cette crise peut donner la possibilite de travailler a instituer un leadership regional capable d’inspirer confiance a tous les hommes et a toutes les femmes du departement. Selon le conferencier, il s’avere necessaire de penser a distancer la region Sud de la domination et de l’exploitation de l’Ouest et de leurs representants, donc decider d’un plan de developpement regional et de la valorisation de ses potentiels. Le renforcement et le positionnement de la region Sud a travers ses capacites portuaires, aeroportuaires, touristiques, financieres et industrielles, l’installation et l’exploitation des amenagements industriels, les interconnexions routieres, les sites touristiques et mystiques, les zones balneaires et residentielles des cotes amenagees, les investissements createurs d’emplois sont autant d’opportunites a exploiter pour arriver a relancer le Grand Sud. Ainsi, une strategie regionale de modernisation de l’Etat et de la valorisation des opportunites est a construire. Des partenariats regionaux tant internes qu’avec la CARICOM, les etats voisins d’Amerique du Nord, de l’Union Europeennes, d’Afrique et de l’Asie sont a etablir. Il serait temps d’adapter une elite regionale d’excellence tant dans les affaires, la finance, les industries, la recherche scientifique et universitaire et la cooperation internationale

En traitant le sujet <>, le docteur en Economie presentait de grandes perspectives d’avenir pour la region Grand Sud tout en expliquant que celles-ci doivent etre orientees et inscrites dans des formes specifiques d’appartenance regionale. Les expertises, les competences, les chercheurs.re, les jeunes talents, les capitaux financiers prives, les createurs artistiques et culturels, les innventeurs.res et innovateurs.res, les entrepreneurs.res, les organisations mystiques et religieuses, les gens du Sud vivant dans la Diaspora doivent etre touches et mobilises a cette fin.

Beaucoup de questions allaient suivre sur l’autonomie du Grand Sud, l’engagement du Dr MATHURIN lui-meme de facon a aider a la materialisation de ces perspectives.

Une relance donc reussie pour Cafe Philo, aux Cayes, en ce debut d’annee en temoigne la presence importante du public dans la cour du Business and Technology Institute, BTI. Maitre Yvena MILORD a d’ores et deja invite l’assistance a la reprise reguliere de ces rendez- vous mensuels de Cafe Philo qui ont lieu aux Cayes chaque dernier samedi du mois.

Nicolle AMAZAN