Les d?tenus meurent ? la prison civile de Jacmel

Pour aider les d?tenus ? rester en vie, une partie de la soci?t? civile de Jacmel fait son possible pour alimenter la prison en nourriture. Les gens courtisent ceux qui ont chez eux des vivres alimentaires pour alimenter la prison. Des agents de l’APENA ont ?t? aussi aper?us ? Lavannau, habitation riche en arbre v?ritable et en bananiers, en train de demander de l’aide aux agriculteurs au profit des d?tenus.

De janvier ? septembre 2022, dix-sept d?tenus sont d?j? morts dans des conditions jusqu’? aujourd’hui m?connues ? la prison civile de Jacmel. Le 3 septembre dernier, la presse a ?t? alert?e par des responsables d’organismes de d?fense des droits humains par la mort des d?tenus Tombeau Dieuv? et Oss? Ferdinand. Vingt- quatre heures avant, soit le 2 septembre, les d?tenus Jean Pierre Duralson et Sanon Lif?ne succombaient ? la prison civile de Jacmel.

