Dans une déclaration conjointe publiée mardi, trois jours après leur rencontre, les présidents dominicain et haïtien affirment : « la République dominicaine et la République d’Haïti, ainsi que leurs institutions démocratiques, sont prêtes à travailler sur le processus d’identification et d’enregistrement à l’état civil haïtien de tous les citoyens de ce pays se trouvant sur le territoire dominicain. » Luis Abinader et Jovenel Moïse s’engagent « dans le domaine de la santé, a…