Les États-Unis à travers l’USAID vont faire un don de 60 millions de dollars à Haïti, annonce Linda Thomas-Greenfield

Les États-Unis à travers l’USAID vont accorder un don de 60 millions de dollars à Haïti

En visite officielle en Haïti, l’ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, lors d’un point de presse ce lundi 22 juillet 2024 au salon diplomatique de l’aéroport international Toussaint Louverture en présence de l’ambassadeur des États-Unis, Dennis Bruce Hankins, et de Brian Nichols, Secrétaire adjoint aux affaires de l’hémisphère occidental à annoncé que les États-Unis vont octroyer à Haïti un don de 60 millions de dollars via l’USAID pour l’assistance humanitaire et le support au peuple haïtien, afin de soulager les souffrances causées par la violence des gangs et l’instabilité politique.

“Je suis fière d’annoncer que les États-Unis à travers l’USAID vont donner 60 millions de dollars de plus pour une assistance humanitaire et le support au peuple haïtien afin de soulager les souffrances causées par la violence des gangs et l’instabilité politique”, a déclaré Linda Thomas-Greenfield.

Concernant la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité en Haïti, Linda Thomas-Greenfield a également annoncé la mise à disposition de véhicules blindés pour soutenir la mobilité de la force multinationale dans la lutte contre la violence des gangs, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.

Elle a profité de cette occasion pour appeler la communauté internationale à accompagner Haïti dans cette démarche, soulignant la résilience du peuple haïtien. Elle a évoqué en exemple l’artiste Mikaben, de regrettée mémoire, qui n’a jamais manqué de montrer son amour et son courage pour Haïti malgré les conditions difficiles.

Bien qu’elle n’ait pas détaillé son agenda de rencontres, selon des informations dont dispose Juno7, Linda Thomas-Greenfield a rencontré séparément à la Villa d’Accueil les membres du Conseil présidentiel de transition, le premier ministre Garry Conille ainsi que la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy.

“J’ai eu le plaisir de rencontrer le Conseil présidentiel de transition d’Haïti (TPC). Notre engagement envers Haïti comprend le soutien aux réformes de gouvernance, la réduction de la criminalité et la protection des droits de l’homme”

“J’ai rencontré le Premier ministre Garry Conille pour discuter des besoins sécuritaires et humanitaires actuels en Haïti alors que la mission multinationale de soutien à la sécurité progresse. Le Premier ministre Conille a clairement indiqué son objectif primordial pour son mandat : ​​améliorer la vie du peuple haïtien”

Linda Thomas-Greenfield a aussi visité avant son point de presse la base kényane en compagnie du directeur général a.i de la Police Nationale d’Haïti, Rameau Normil. Après ce point de presse, Linda Thomas-Greenfield et son équipe ont repris l’avion après avoir passé une journée en Haïti.

