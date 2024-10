Les États-Unis augmentent la récompense à 2 millions de dollars pour l’arrestation du chef de gang Vitelhomme Innocent 

Plus de 1 100 Haïtiens arrêtés ce vendredi en République dominicaine lors d’opérations contre des migrants illégaux

En novembre 2023, le FBI a inscrit Vitelhomme Innocent sur sa liste des 10 fugitifs les plus recherchés. L’homme aurait également joué un rôle dans l’enlèvement de 17 missionnaires chrétiens en Haïti en octobre 2021, en coopération avec le gang 400 Mawozo, un acte qui a provoqué une onde de choc à l’échelle internationale.

Les États-Unis ont annoncé une nouvelle récompense de 2 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation et la condamnation de Vitelhomme Innocent, chef du gang haïtien «Kraze Baryè». Brian A. Nichols, Secrétaire adjoint aux affaires de l’hémisphère occidental, a déclaré ce jeudi 3 octobre 2024 sur son compte X que : « La récompense a augmenté pour toute information permettant l’arrestation et/ou la condamnation de Vitelhomme Innocent, dont les crimes odieux aggravent la situation humanitaire et sécuritaire en Haïti. Nous restons engagés envers le peuple haïtien qui porte le poids de cette crise de criminalité. »

