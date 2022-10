Les Etats-Unis examinent la demande d’Ha?ti pour une assistance internationale en mati?re de s?curit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le d?partement d’?tat am?ricain a d?clar? que des acteurs criminels sapaient les efforts d’Ha?ti pour enrayer la propagation du chol?ra. “Dans ce contexte, nous allons examiner la demande du gouvernement ha?tien en coordination avec les partenaires internationaux et d?terminer comment nous pouvons accro?tre notre soutien pour aider ? r?soudre la p?nurie de carburant et les contraintes de s?curit? en Ha?ti”, a-t-il d?clar? dans un communiqu?.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.