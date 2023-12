Les Etats-Unis lancent les inscriptions pour leurs programmes d’échanges académiques pour éducateurs, leadership féminin et étudiants haïtiens

​

Les Etats-Unis lancent les inscriptions pour leurs programmes d’échanges académiques et professionnels pour éducateurs, leadership féminin et étudiants

L’ambassade des Etats-Unis a annoncé ce mercredi 27 décembre l’ouverture du processus d’application pour l’été 2024 de Study of the U.S. Institutes (SUSI) à l’intention des éducateurs du secondaire d’Haïti et d’autres pays de la région comme la Colombie, République dominicaine, Équateur, Nicaragua intéressés par l’entrepreneuriat et le développement économique. Le programme de cinq semaines débutera en juillet 2024 et se déroulera en langue espagnole. La date limite pour soumettre sa candidature est fixée à minuit (EST) le vendredi 5 janvier 2024.

Le gouvernent américain a également annoncé l’ouverture du processus d’application pour l’été 2024 de Study of the U.S. Institutes (SUSI) pour le leadership féminin visant les femmes autochtones et afro-latines d’Haïti, de Colombie, de la République dominicaine, de l’Équateur, Nicaragua, du Panama et du Venezuela intéressées par l’entrepreneuriat et le développement économique. Ce programme de cinq semaines commence en juillet 2024 et se déroulera en langue espagnole. La date limite pour soumettre sa candidature est fixée à minuit (EST) le vendredi 5 janvier 2024.

Par ailleurs, l’ambassade a indiqué que le processus d’application pour le programme d’été 2024 de Study of the U.S. Institutes (SUSI) à l’intention des leaders étudiants de la Colombie, de la République dominicaine, de l’Équateur, d’Haïti, du Nicaragua, du Panama et du Venezuela intéressés par l’entrepreneuriat et le développement économique est aussi ouvert. Ce programme de cinq semaines débutera en juillet 2024 et se déroulera en langue espagnole. La date limite pour soumettre sa candidature est fixée à minuit (EST) le vendredi 5 janvier 2024.

