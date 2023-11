Les États-Unis octroient 33 millions de dollars au PAM pour fournir des plats chauds aux élèves haïtiens entre 2024 et 2028

​

​

Le Département d’État Américain de l’agriculture octroie 33 millions de dollars au PAM pour fournir des plats chauds aux élèves haïtiens entre 2024 et 2028.

L’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a informé que le Département d’État Américain de l’agriculture a octroyé 33 millions de dollars au Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui aura pour mission de fournir des repas chauds à environ 75 000 élèves haïtiens du préscolaire et du primaire dans les départements du Nord et du Nord-Est entre 2024 et 2028. Selon la note, ce don vise à augmenter la scolarisation et la rétention scolaire, à promouvoir une bonne nutrition, l’assainissement de l’eau et les pratiques d’hygiène, et à améliorer l’apprentissage des enfants en âge scolaire par l’amélioration de la qualité de l’enseignement en classe.

Ce don qui sera mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation est une initiative du programme international d’alimentation pour l’éducation et la nutrition infantile – McGovern-Dole (MGD). Ce projet a permis à environ 100 000 élèves dans les départements du Nord, du Nord-Est et de la Grand’Anse de recevoir des repas scolaires.

Dans le but de se conformer à la stratégie du gouvernement haïtien, la note de l’ambassade a indiqué que ce programme scolaire va s’approvisionner également en produits locaux. “Un total de 5 600 tonnes métriques de produits de don du peuple américain, notamment de l’huile végétale, du riz, de haricots, de lentilles et du boulgour, et de 2 000 tonnes métriques de produits cultivés en Haïti seront distribués pour les repas”, a précisé la note de l’ambassade des Etats-Unis.

Pour bien mener ce projet sur la période de quatre ans (2024-2028), le PAM travaillera avec les Organisations de Producteurs Agricoles (OPA), partenaires locaux existants pour garantir la disponibilité d’infrastructures pour le regroupement, l’emballage et la commercialisation des produits frais et secs.

Afin d’avoir des produits de haute qualité au programme de cantine scolaire, Le PAM et ses partenaires dispenseront une formation aux petits exploitants agricoles et prévoient aussi de les équiper. Ils bénéficieront aussi des connaissances en business et en techniques de conservation.

L’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince rappelle que Le MGD a financé des programmes de cantines scolaires, d’éducation et de nutrition pour les femmes, les nourrissons et les enfants dans les pays à forte insécurité alimentaire. Ce projet fournit des repas scolaires, de la formation aux enseignants et de support éducatif et nutritionnel connexe.Environ 110 millions de dollars ont été investis depuis 2011 par le gouvernement américain dans le cadre du programme USDA McGovern-Dole en Haïti.

A lire aussi :

Le projet Zakasol pour la promotion de l’agriculture et la formation des jeunes