Les Etats-Unis réaffirment leur soutien a la liberté de la presse en Haïti et la protection des journalistes en cette journée marquant la déclaration universelle des droits de l’homme.

Ce 10 décembre marque l’adoption par les Nations Unies de la déclaration universelle des droits de l’homme. A cette occasion l’ambassade des Etat-Unis en Haiti a publié un message pour annoncer son implication pour renforcer les médias indépendants et préserver la sécurité des journalistes.

« Le soutien aux médias libres et indépendants est un pilier essentiel de la démocratie. Les États-Unis s’impliquent activement aux côtés de partenaires en vue non seulement de renforcer les médias indépendants et les organismes de radiodiffusion de service public mais aussi de préserver la sécurité des journalistes », précise l’ambassade.

Ce message qui indique également que : « Nous devons impérativement rester mobilisés pour accorder aux journalistes les moyens de travailler librement et en toute sécurité », a cité l’article 9 de la a déclaration universelle des droits de l’homme disant que : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont dit qu’ils sont fiers d’être membres de la Media Freedom Coalition qui facilite la collaboration diplomatique et programmatique entre ses membres et sensibilise le monde à la protection de la liberté des médias et l’importance de soutenir des médias indépendants, sûrs et diversifiés.

La Media Freedom Coalition est un partenariat de pays travaillant ensemble de manière proactive pour défendre la liberté des médias dans leur pays et à l’étranger

