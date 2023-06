Les États-Unis reconnaissent les faiblesses de la PNH et disent soutenir l’appel au déploiement d’une force multinationale

​

Les États-Unis reconnaissent les faiblesses de la PNH et disent soutenir les appels des autorités haïtiennes en faveur du déploiement d’une force multinationale dans le pays.

Le secrétaire d’Etat américain qui participait à la réunion ministérielle convoquée par la ministre canadienne des affaires étrangeres sur la crise sécuritaire que connaît que le pays en a profité pour dresser un tableau sombre de la situation sécuritaire du pays soulignant la terreur imposée par les gangs, les difficultés rencontrées par la PNH malgré le support des pays amis d’Haiti.

Depuis juillet 2021, le département d’État a investi 92 millions de dollars pour renforcer la capacité antigang de la PNH. En ce moment même, ajoute M. Blinken, l’administration Biden travaille avec le Congrès pour fournir 30 millions de dollars supplémentaires pour former et équiper les unités antigang et soutenir les efforts à long terme pour travailler avec les communautés haïtiennes afin de prévenir la violence.

Il précise qu’avec le Canada, les USA continueront à appliquer des sanctions et des restrictions en matière de visas afin de dissuader ceux qui sapent le dialogue politique et financent la violence des gangs, et de les inciter à rendre des comptes.

“Le peuple haïtien a besoin de notre soutien total. Il en a besoin maintenant. Ce soutien doit commencer par la sécurisation d’Haïti. À court terme, le moyen le plus efficace d’endiguer la violence et de rétablir la stabilité est de renforcer la police nationale haïtienne afin qu’elle puisse veiller à ce que l’État – et non les gangs – contrôle le pays”, a indiqué Antony Blinken.

Mais l’institution policière a de nombreuses faiblesses et des défis immenses à relever. M. Blinken a dit lui même qu’il “faudra du temps pour que la PNH puisse fonctionner à plein régime”. C’est pourquoi, ajoute-t-il, “les États-Unis soutiennent les appels des autorités haïtiennes et internationales en faveur du déploiement d’une force multinationale en Haïti. Une fois qu’un pays chef de file s’engagera, nous aurons besoin de votre soutien solide pour obtenir une autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies pour cette mission importante.”

Par ailleurs, il précise comme l’a annoncé le vice-président Harris la semaine dernière, que les États-Unis aideront également la PNH à mettre en place l’unité d’enquête sur la criminalité transnationale en Haïti, qui se concentrera sur la poursuite de la contrebande d’armes à feu, de la traite des êtres humains et des activités des gangs transnationaux.

