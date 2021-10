Les Etats-Unis vont appuyer la PNH pour permettre la distribution de carburants

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La penurie d’essence et ses consequences humanitaires sont redoutees. Entre-temps, ce mercredi, alors que le principal terminal petrolier du pays, Varreux, est pris en etau par les gangs du G-9 de Jimmy Cherizier <>, les Etats-Unis annoncent, via le porte-parole de la Maison Blanche,Jen Psaki un appui a la PNH pour permettre l’acheminement de carburants dans les communautes.

<>, peut-on entendre dire Jen Psaki dans une video postee et traduite par le service creole de la Voix de l’Amerique. Pour le moment, il n’y a pas encore de details sur le cote operationnel de cet appui des Etats-Unis a la PNH.

Ces dernieres semaines, les transporteurs et les associations de distributeurs de produits petroliers ont denonce les vols de plus en plus systematiques des camions et de leurs cargaisons. Pour protester contre les attaques des gangs dans les arteres peripheriques du terminal de Varreux, l’association de chauffeurs de produits petroliers haitiens avait observe une greve la semaine derniere.