Après le secteur protestant, la Fédération des barreaux d’Haïti, des organisations syndicales et l’opposition politique c’est maintenant le tour de l’Église catholique qui appelle le président de la République à respecter la Constitution en acceptant la fin de son mandat le 7 février 2021. « Fidèles à notre mission d’accompagner le Peuple de Dieu, d’éclairer les hommes et les femmes de bonne volonté, et d’être solidaires de tous nos compatriotes, spécialement ce…