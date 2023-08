Les excuses de John Colem Morvan à Jhonson Napoleon: symptôme d’une expression liberticide au nom de prétendues causes justes

​

​

John Colem Morvan présente des excuses à Jhonson Napoleon et rétracte ses accusations laissant croire que l’entrepreneur avait pris part à des activités criminelles.

“Aujourd’hui, je dois vous parler d’une situation dont je ne suis pas fier”, c’est en ces termes que l’auto proclamé “lanceur d’alerte”, John Colem Morvan a commencé sa lettre d’excuses et de rétraction publiée en anglais, français et créole. Il a affirmé avoir “commis des erreurs graves envers un membre estimable de la communauté haïtienne en la personne de Jhonson Napoleon et son défunt père”.

Ces erreurs, dont il dit en être le seul responsable résultent dit/il de son manque d’expérience et d’un manque de rigueur dans la pratique médiatique, ce qu’il dit regretter sincèrement. Son mea-culpa démontre à la fois les problèmes souvent évoqués de l’utilisation des réseaux sociaux et des médias (les radios qui diffusent son émission) par des personnes ayant peu de formation et qui ont fait fi des principes élémentaires liés à l’éthique et la rigueur dans le traitement de l’information.

M. Morvan qui arrive au point de diffuser à maintes reprises des informations fausses, des propos mensongers depuis plusieurs années a dit à M. Napoléon qu’il a du regret. «J’éprouve enfin du regret pour le tort que j’ai pu causer à votre nom et votre réputation en Haïti, au Chili, et aux États-Unis ». Lui qui s’est refusé le titre de journaliste – histoire de ne pas se conformer aux règles du métier – qui a désigné des cibles contre qui l’opinion devrait se diriger depuis un certain temps se résigne à agir comme un vrai professionnel à présent.

“Je réalise maintenant que le fait de tenir un micro est un privilège et qu’il ne faut pas en abuser. De telles erreurs similaires ne se reproduiront plus à l’avenir et je ferai preuve de plus de professionnalisme dans mes propos. Je suis désolé. Je comprends que mes propos envers vous n’étaient pas exacts”, a-t-il dit comme un acte de contrition avant de demander “pardon”.

En effet, ajoute-t-il “les allégations suivantes, que j’ai faites sont inexactes : Allégations au sujet de sa participation à de mauvaises utilisations de fonds de Petro Caribe, blanchiment d’argent ou participation à des activités de corruption; M. Napoléon n’a rien à voir avec de telles situations. Allégations au sujet de sa participation à des activités criminelles; M. Napoléon n’a rien à voir avec de telles situations”.

Aussi, ce fameux lanceur d’alerte a dit que : “Au sujet des activités commerciales de M. Napoléon au Chili, mes propos étaient sans fondement. Enfin, j’ai tenu sans raison des propos envers le défunt père de M. Napoléon, M. Saint Cois Napoléon. Également, par respect pour sa mémoire, il y a lieu de rappeler les accomplissements réalisés par celui- ci, similaires à ceux de son fils.”

John Colem Morvan qu’on accuse à plusieurs reprises de salir le nom de certaines personnes et de nuire à leur caractère lors de ses émissions où il prétend dénoncer ceux qui ont de mauvais agissements envers le pays, qui présente des excuses est un fait si rare qu’il convient de le souligner. Car il peut ouvrir la voie à d’autres personnes qu’il a déjà traitées de tous les maux au nom d’une prétendue cause juste.

