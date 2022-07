Les exploits du premier ministre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans ce jeu de poker menteur, o? chacun tient l’autre par la barbichette, tout le monde (gouvernants, politiciens, secteur priv?, amis d’Ha?ti et m?me la majorit? de la population) regarde les jours se suivre et se ressembler. Exploit absolu de stabilit?.

Pour ne rien d?ranger, la communaut? internationale est la g?nitrice du pouvoir d’Ariel Henry. Les diplomates en poste en Ha?ti et les grandes capitales sont satisfaits de la marche de la R?publique sous son leadership. Ils nourrissent l’Ha?ti d’Ariel Henry de promesses qu’ils ne tiennent pas mais le gouvernement s’en contente. Mieux vaut une promesse non tenue ? un reproche public. Ce jeu d’?quilibre est aussi un exploit.

Le premier ministre, grand connaisseurs des hommes et des institutions politiques du pays, a mis de son c?t? la majorit? des hommes et partis politiques et il ne d?range nullement depuis qu’il est en poste les int?r?ts qui pourraient se coaliser contre lui.

