Les exportations dominicaines vers Haïti chutent de 16,53% en 10 mois

En 10 mois, les exportations dominicaines vers Haïti ont chuté de 16,53% selon le ministère de l’économie.

Selon le journal dominicain, Diario Libre, le ministère de l’économie dominicain a informé qu’en 10 mois, les exportations dominicaines vers Haïti ont chuté de 16,53% pour 84,73 millions de dollars de moins. Selon le ministère, le ralentissement notable des exportations de biens, qui répondait à la fois à des facteurs de demande et d’offre doit rappeler de la nécessité de diversifier les destinations des exportations.

Toujours selon le ministère de l’économie dans son document, le ralentissement des exportations en 2023 rappelle la République Dominicaine la nécessité de diversifier les destinations des exportations et de promouvoir des politiques de développement visant à stimuler la production nationale. Ce document souligne également que les exportations totales entre janvier et octobre de l’année 2023 s’élevant à 10 034,14 millions de dollars, ont diminué de 4% par rapport à la même période de l’année dernière et celles du régime national ont connu une baisse de 16,37%.

Prenant la parole au Palais National, la Directrice Exécutive du Centre d’exportation et d’investissement de la République Dominicaine, Biviana Riveiro de son côté a souligné que le plus grand impact a été dû à la baisse du prix des minéraux , en particulier l’or et le ferronickel, qui ont un poids spécifique et important dans la matrice d’exportation dominicaine. Le président Luis Abinader de son côté a ajouté que ce n’est pas une question de volume mais de prix.

