Les faits importants ayant marqu? l’ann?e sportive de 2021

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

6 Janvier : au Centre FIFA-Goal, sis ? Croix-des-Bouquets, le Violette AC, victorieux (2-1) de l’Arcahaie FC gr?ce ? un doubl? de Roberto Badio Louima, a remport? la premi?re manche de la finale, et ce malgr? le but de Eguynord Cin?us pour les Archelois.

9 et 10 Janvier : P?tion Basket-ball Acad?mie et A&M Sports Academy ont organis? un camp de basket au local de l’institution Saint-Louis de Gonzague, sis ? Delmas 31 et 33 pour les jeunes ?g?s de 10 ? 18 ans.

10 Janvier : au parc Saint-Yves, la finale retour entre l’Arcahaie FC et le Violette AC, tourne en un v?ritable drame. On ?tait ? (1-1), but de Fritzner Oslin pour le Vieux Tigre et Mylove Dorvilien ?galise pour l’AFC, quand une bagarre g?n?ralis?e a ?clat?. Bilan : au moins un mort, un autobus incendi? et un journaliste bless?.

15 Janvier : la Commission d’Organisation du championnat national de D1, la Cochafop a pris la d?cision de sanctionner l’Arcahaie FC, donner match gagn? sur tapis vert au Violette AC (3-0), d?clar? champion de la comp?tition. Cependant, l’Arcahaie monte au cr?neau et saisi la commission de recours de la FHF.

22 Janvier : en demi-finale de la League CONCACAF, le Deportivo Saprissa a fait une bouch?e de l’Arcahaie FC (5-0), mais ce dernier avait pris un billet pour disputer les huiti?mes de finale de la Ligue des Champions 2021.

29 Janvier : le Don Bosco FC de P?tion-Ville, en remplacement de Jean Chrysostome Jr Natoux (r?voqu? 25 janvier), a nomm? Paulin Jean, entra?neur de l’?quipe 4 fois championne nationale.

31 Janvier : Assembl?e g?n?rale ?lective au sein de la F?d?ration ha?tienne de Tennis de Table, et le cartel pr?sident par Ralph Kernisan, pr?sident sortant, a ?t? ?lu au d?triment de celui, dirig? par Sisley Joseph.

4 F?vrier : la FIFA, apr?s avoir banni ? vie le Dr Yves ”Dadou” Jean-Bart (20 novembre 2020), a plac? un comit?, dit comit? de Normalisation ? la t?te de la F?d?ration ha?tienne de football, compos? de Jacques L?tang (pr?sident), Monique Andr? et Yvon S?v?re (membres) et un autre comit?, appel? : comit? de consultatif dirig? par Micha?lle Jean.

20 F?vrier : Naomi Osaka, ? Melbourne (Australie), a remport? son 4e titre de Grand Chelem, en battant en finale l’Am?ricaine Jennifer Brady : 6-4 et 6-3. En football, ici en Ha?ti, Wilfrid Montilas s’est engag? avec le Cavaly AS de L?og?ne pour guider l’?quipe ? bon port.

22 F?vrier : Le tournoi de Solidarit? aux Cayes organis? par l’Am?rica FC, a ?t? remport? par le Don Bosco FC de P?tion-Ville, tombeur du Cavaly AS de L?og?ne en demi-finale (2-1 : ?lyvens D?jean et d’Euchny Pierre), en battant en finale l’Inter de Saint-Louis FC (2-1) avec des buts d’Eliador Dorlus et Andr?ville Zavarov.

24 F?vrier : au Centre sportif Bayas (Mirebalais), le Violette AC s’est impos? sur le fil (1-0) face ? l’Arcahaie FC gr?ce ? un but de Kerlens Georges. Ainsi, le Vieux Tigre est sacr? champion plus de 20 ans apr?s 1993 et 1999.

26 F?vrier : Jeff Louis, apr?s avoir jou? en Europe (France et Belgique) et pris sa retraite internationale, ?tait retourn? en Ha?ti pour rejouer pour son ?quipe de coeur, l’AS Mirebalais en championnat national de D1.

2 Mars : le portier Guerry Remondt quitte l’Arcahaie FC pour rejoindre le FICA, il a ?t? remplac? par Gooly Elien.

3 Mars : Steven Saba, apr?s son ?chec avec l’Impact de Montreal, ?tait de retour au bercail et en profite pour rejoindre son ?quipe f?tiche, le Violette AC.

6 Mars : en match amical, au stade Sylvio Cator, la s?lection olympique ha?tienne a battu une s?lection repr?sentative du Mexique (15-0).

11 Mars : Nomination officielle de Jean-Jacques Pierre par le Comit? de normalisation ? la t?te de la s?lection ha?tienne de football pour une dur?e de deux ans. L’annonce officielle a ?t? faite lors d’une conf?rence de presse tenue ? Marriott H?tel.

18 au 30 Mars : la s?lection olympique d’Ha?ti, apr?s ses deux matches nuls contre le Honduras (0-0) et Canada (1-1) ? Guadalajara (Mexique), avait abandonn? la course aux Jeux olympiques de Tokyo, suite ? sa d?faite (1-2) devant le Salvador.

24 Mars : Jean-L?onard Tout-Puissant, ? l’a?roport international Toussaint Louverture, a ?t? auditionn? par la DCPJ et non arr?t?, selon ses proches.

25 Mars : au stade Sylvio Cator, pour les d?buts de Jean-Jacques Pierre, la s?lection ha?tienne de football a battu l’?quipe du Belize (2-0) gr?ce ? des buts de Ricardo Ad? et Steven S?ance aux ?liminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

2 et 3 Avril : Coup d’envoi de la s?rie de fermeture du championnat national de D1, et ce apr?s plus de 2 mois de pause. Le syndicat national des arbitres de football (SYNAF), pour faire passer ses revendications, a boycott? pas mal de matches. Seulement 4 ont ?t? jou?s et dirig?s par des arbitres n’ayant pas le niveau exig?.

5 Avril : l’attaquant colombien Gamboa Yilner Ferney a rejoint le Don Bosco FC de P?tion-Ville pour renforcer son effectif, et c’est lui, avec 5 buts, qui ?tait en t?te du classement des buteurs de la comp?tition reine du pays avant son arr?t par les autorit?s du MJSAC.

6 Avril : au stade Olympique F?lix Sanchez en R?publique dominicaine, l’Arcahaie FC s’offre un match nul (0-0) historique face ? Cruz Azul lors des huiti?mes de finale aller de la Ligue des Champions de la CONCACAF.

10 et 11 Avril : Au P?tion-Ville Club de Tennis, la F?d?ration ha?tienne de Tennis avait organis? deux journ?es de formation, bas?e sur le <>. Plus de 25 repr?sentants de clubs, issus un peu partout ? travers le pays, ont particip? ? ces deux s?ances de formation, anim?e par Ma?lle Martin et Lesly Fran?ois.

13 Avril : au stade mythique stade Azteca ? Mexico, l’Arcahaie FC a ?t? humili? (8-0) par le Cruz Azul lors des huiti?mes de finale retour de la Ligue des Champions de la CONCACAF.

17 Avril : Willinx Joseph a inscrit le premier but de la S?rie de cl?ture du championnat national de D1 lors de la victoire du FICA (3-0) aux d?pens des Cosmopolites SC.

23 Avril : la CONCACAF a effectu? le tirage au sort de la Flow Caribbean Championship 2021. Le Don Bosco FC de P?tion-Ville a h?rit? le groupe C avec l’AS Gosier (Guadeloupe) et l’AS Samaritaine (Martinique) et le Cavaly AS de L?og?ne, le groupe D avec RKSV et Olympique de Cayenne.

4 Mai : Amy Andr?, buteur contre l’AS Capoise pour le Cavaly AS de L?og?ne, en a profit? pour signer son 103e but dans le championnat national de D1 et entre dans le cercle tr?s ferm? de footballeur ayant inscrit 100 dans la comp?tition, Golman Pierre (104) et Jean R?bert M?n?las (116).

8 Mai : l’autobus du Cavaly AS de L?og?ne caillass? par des individus non identifi?s ? Port-au-Prince alors que l’?quipe pr?parait sa participation ? la Flow Caraibbean Championship.

9 Mai : pas de vainqueur dans le derby opposant le Violette AC et le Racing Club Ha?ti (2-2).

12 Mai : Wilnot Saint-Juste abandonne le navire du Temp?te FC de Saint-Marc, et ce en plein championnat.

14 Mai : Jean-Jacques Pierre a ?t?, de fa?on officielle, nomm? par le Comit? de normalisation pour diriger la s?lection ha?tienne de football engag?e aux ?liminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et aux barrages de la Gold Cup 2021.

19 Mai : Jean-L?onard Tout-Puissant, dit Izolan, annonce sa d?mission ? la t?te de l’Arcahaie FC.

20 Mai : le Don Bosco FC de P?tion-Ville, victorieux de l’AS Gosier (1-0), but de Zavarov Andr?ville, bien qu’il soit invaincu (AS Samaritaine 2-2 et , a ?t? ?limin? dans la course au titre de la Flow Caribbean Championship.

23 Mai : Pas de vainqueur entre le Baltimore SC et le Temp?te FC lors du 92e derby de la ville de Saint-Marc en championnat national de D1. Parall?lement, Guiliano Philippe file aux Cayes et prend les commandes de la Juventus des Cayes comme entra?neur principal.

25 Mai : le Cavaly AS de L?og?ne, en battant en finale l’Inter Moengotapoe de Suriname (3-0) avec des buts de Monumat Constant Jr et un doubl? de Gama?l Dorvil, au stade olympique Felix Sanchez en R?publique dominicaine dans la Flow Caribbean Championship, est devenu la premi?re ?quipe ha?tienne qui s’est empar?e de ce prestigieux troph?e.

2 Juin : la F?d?ration Ha?tienne de Tennis de Table et la compagnie Go ont sign? un protocole d’accord pour supporter les activit?s du ping pong ha?tien.

3 Juin : le MJSAC par biais d’une note sign? par le ministre G?rard D’Meza, a pris la d?cision de stopper le championnat national de D1 et le lendemain, soit le 4 juin, la FHF a suspendu la comp?tition. Et depuis lors, le football est au point mort en Ha?ti.

5 Juin : en d?placement, Ha?ti est all?e humilier Turks & Caicos (10-0) avec un quadrupl? de Nazon en 10 minutes, un tripl? de Frantzdy Pierrot, un doubl? de Carnejy Antoine et un but de Simonsen Viborg Jeppe pour son 2e match aux ?liminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

8 Juin : au stade Sylvio Cator, Ha?ti a, pour son troisi?me match dans le cadre des ?liminatoires de la Coupe du Monde, r?alis? le service minimum (1-0) face au Nicaragua gr?ce ? Derrick Etienne pour ouvrir la porte d’affronter le Canada.

9 Juin : Gama?l Dorvil, triplement r?compensant lors de la Flow Caribbean Championship (meilleur buteur, joueur et r?v?lation de la comp?tition), a laiss? le Cavaly AS de L?og?ne pour rejoindre l’AS Gosier de la Guadeloupe. Un transfert qui fait pol?mique dans le monde du sport ha?tien.

12 Juin : au stade Sylvio Cator, Ha?ti s’est fait pi?ger par le Canada (0-1) suite ? un but de Cyle Larin.

15 juin : en l’absence de trois cadres de la s?lection nationale dont Johny Placide, Ha?ti qui affrontait le Canada, a ?t? s?v?rement battu (0-3) pour abandonner la course ? la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

2 Juillet : la s?lection ha?tienne de football a fait voler en ?clat la d?fense de Saint-Vincent (6-1) avec un doubl? de Nazon, un but de Pierrot, un but de Derrick Etienne, un autre de Carnejy Antoine et le 6e a ?t? un CSC de Sutherland.

6 Juillet : Ha?ti a valid? son billet pour l’?dition 2021 de la Gold Cup, en battant les Bermudes (4-1) gr?ce ? un tripl? de Frantzdy Pierrot et un autre de Duckens Nazon.

6 Juillet : l’ancien joueur de la s?lection nationale et du Racing Club Ha?ti, Leinz Domingue, est pass? de vie ? tr?pas.

11 Juillet : pour ses d?buts dans la Gold Cup, Ha?ti a ?t? battue sur le fil par le pays h?te, les USA. A l’issue de la rencontre, Brian Sylvestre a ?t? d?sign? MVP.

15 Juillet : malgr? le but de Stephane Lambese, Ha?ti a ?t? corrig? (1-4) par le Canada pour son deuxi?me match dans la Gold Cup avant d’affronter la Martinique.

18 Juillet : pour son dernier match dans la Gold Cup 2021, Ha?ti a fait tomber la Martinique (2-1) gr?ce ? Ricardo Ad?, d?sign? MVP de la rencontre et Carnejy Antoine avant de prendre la porte de sortie.

19 Juillet : Petricks Justin a ?t? nomm? ministre des Sports en remplacement de Ronald G?rard D’Meza qui n’aura pas pass? moins qu’un an aux commandes de ce minist?re regroupant, entre autres, Jeunesse, Sports et Action Civique.

21 Juillet : Rosnick Grant, vice-pr?sident de la FHF et pr?sident de la CONA, a ?t? banni ? vie par la Chambre d’instruction de la Commission d’?thique de la FIFA.

23 Juillet au 8 ao?t : Ha?ti a particip? ? ses 17e Jeux olympiques ? Tokyo avec 6 athl?tes, issus de cinq disciplines.

25 Juillet : trois athl?tes ha?tiens ont fait leur d?but aux Jeux olympiques de Tokyo. En judo, Sabiana Anestor a ?t? battue (10-0) par Ippon par la Georgienne Tetiana Levytska Shukvani. En natation (100 m?tres brasses), Emilie Grand-Pierre, premi?re de sa s?rie en (1 minute, 14 secondes et 82 centi?mes), avait pris la 37e place sur l’ensemble de la comp?tition. En boxe, Darrelle Valsaint Jr avait gagn? par forfait.

26 Juillet : Duckens Nazon, qui ?tait sans club, a rejoint la Ligue 2 BKT, en signant avec l’?quipe de Qu?villy-Rouen M?tropole.

29 Juillet : en huiti?me de finale, le jeune Darrelle Valsaint Jr, historique, en signant la premi?re victoire d’Ha?ti en boxe. Pour l’occasion, il a battu l’athl?te de la RDC, David Tshama Mwenekabwe (4-1) pour se hisser en quart. En natation, Davidson Vincent (100m papillon), a pris la 7e place de sa s?rie et a ?t? ?limin?.

30 Juillet : le Don Bosco FC de P?tion-Ville, pour c?l?brer le 50e anniversaire de son premier troph?e, a rendu, lors d’un gala sportif organis? ? Kinam II, un hommage bien m?rit? aux h?ros de la Coupe Pradel de 1971.

31 Juillet : En athl?tisme, Mulern Jean, 100 m?tres / haies, a pris la 5e place de sa s?rie (12s 99 centi?mes) pour se hisser en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo.

1e Ao?t : en prenant la 7e place de sa s?rie (13s 09 centi?mes), Mulern Jean a ?t? ?limin?e en demi-finale des Jeux olympiques. Parall?lement, Darrelle Valsaint Jr, battu (5-0) par le Russe Gleb Bakski, s’est fait sortir aux JO en quart de finale.

3 Ao?t : l’?minent journaliste sportif, l’Ing. Pierre Paul Charles, a rendu l’?me ? l’?ge de 76 ans.

16 Ao?t : La AIC et la BUH via les r?seaux sociaux, annoncent la signature d’un contrat avec le Comit? olympique ha?tien.

21 et 22 Ao?t : La F?d?ration ha?tienne de Tennis de Table a organis? sa traditionnelle comp?tition nationale par ?quipe au gymnasium Vincent, et c’est l’?quipe de CTTPB qui avait remport? le championnat.

26 Ao?t : Kervens Fils Belfort (22 matches, 17 buts et 10 passes d?cisives cette saison) s’est offert un quadrupl? et une passe d?cisive lors de la 26e journ?e du championnat de l’?lite du football de Bengladesh. Pour l’occasion, l’Abahani Limited Dhaka a battu l’?quipe d’Uttar Baridhara (8-0).

1e Septembre : en tourn?e dans le Golfe Persique, Ha?ti s’est fait humilier (6-1) par la modeste ?quipe de Bahre?n, et c’est Emmanuel Fran?ois qui avait sauv? l’honneur pour les Grenadiers.

4 Septembre : pour son deuxi?me match amical disput? dans le Golfe Persique, Ha?ti s’est bien repris en battant la Jordanie (2-0) avec des buts de Jonel D?sir? et de Bryan Chevreuil.

18 Septembre : Melchie Da?lle Dumornay, dite Corventina, avait enfin quitt? Ha?ti ? destination de la France pour s’engager avec le Stade de Reims, en D1 Arkema.

20 Septembre : Evans Pierre qui avait succ?d? en 2020 ? Sonia Innocent ? la pr?sidence de la Ligue de Volley-ball de la R?gion Ouest (LVBRO), a remis sa d?mission, en raison de l’?tat de sa sant? qui a ?t? fragilis?, dit-il. Pour boucler son mandat de 2 ans, la F?d?ration Ha?tienne de Volley-ball, par le biais de sa pr?sidente, a d?sign? une commission, compos? de Doumy Mexie, Steve Bon?gre et Kamina.

25 Septembre au 1er Octobre : En tennis, Ha?ti, avec les fr?res Bazanne, Marvens et Johnsley, a pu prendre part ? l’?dition 2021 de la COTEC (U12) en R?publique dominicaine. Sur dix pays, Ha?ti avait pris la 7e place.

2 Octobre : Corventina, pour ses d?buts en France, a distill? deux passes d?cisives permettant ? Reims de s’imposer (3-1) face ? FF Issy. Et depuis son arriv?e dans la D1 Arkema, le bilan de notre Grenadi?re est de 7 matches, 3 buts, 4 passes d?cisives et impliquant sur presque tous les buts inscrits par Reims.

3 Octobre : ? Santiago de Los Caballeros (R?publique dominicaine), deux pongistes ha?tiens dont Donika Saint-Fleur, ont particip? ? une comp?tition internationale, d?nomm?e : <> dans les cat?gories U19, U21 et ?lite. Saint-Fleur, en gagnant deux de ses rencontres, a ?t? ?limin? en quart de finale.

6 Octobre : le Dr Rony Gilot, dirigeant sportif et ?crivain, a rendu l’?me ? l’?ge de 80 ans.

7 Octobre : Lors d’une conf?rence de presse tenue ? Villa Th?r?se (P?tion-Ville), l’accord tripartite sign? entre la AIC, BUH et le COH, a ?t? d?voil?e, et ce avec pour mission renforcer les f?d?rations et ses programmes de d?veloppement au profit de la jeunesse sportive.

16 Octobre : le gymnasium du Champs-de-Mars (Cap-Ha?tien) avait accueilli le 33e championnat national de judo. M?li Jennifer Etienne en a profit? pour marquer les esprits.

31 Octobre : Charles H?rold Junior, buteur lors de la finale aller sur coup franc, a r?cidiv?, en inscrivant le premier but lors de la victoire (3-1) offrant le troph?e r?compensant l’?quipe championne de l’?dition 2021 de la Liga Dominicana ? Cibao FC, tombeur de l’Atletico Vega Real de Fritz G?rald Gedna.

7 Novembre : le prometteur de boxe international et homme d’affaires, Jacques Deschamps Fils, passe de vie ? tr?pas.

9 Novembre : l’ASHBAC a organis? sa traditionnelle c?r?monie de remise de primes et plaques d’honneur aux sportifs ayant brill? (Jean-Philippe Fabre, entra?neur de la SOGEBANK et Walter Didier Dut?lien, meilleur marqueur) tout au long du premier tour de la 13e ?dition de son championnat.

12 Novembre : Ha?ti a particip? ? Bayfront park (Floride) au tour pr?liminaire de l’AmeriCup de basket 3×3. Apr?s avoir pris la longueur d’Aruba (21-19), Ha?ti a ?t? battue (21-11) par la Jama?que avant de prendre la porte de sortie.

24 Novembre : l’ex-d?put?e de la 47e l?gislature, Raymonde Rival Auguste a ?t? nomm?e des Sports en lieu et place de P?tricks Justin qui a d?pos? ses valises ? la SONAPI.

26 Novembre au 5 d?cembre : Ha?ti a particip? aux Jeux panam?ricains Juniors, ? Cali (Colombie) en athl?tisme, boxe, basket 3×3, cyclisme, escrime, judo, karat? et taekwondo.

28 Novembre : avec un doubl? de Ronaldo Damus (d?sign? MVP de la finale), l’?quipe de l’Orange County SC a battu le Tampa Bay Rowdies (3-1) pour s’emparer du titre de champion de l’?dition 2021 de la USL Championship.

4 et 5 D?cembre : La F?d?ration ha?tienne de Tennis de Table a pu r?aliser la 7e ?dition de son championnat national au gymnasium Vincent, laquelle domin?e par Donika Saint-Fleur et Brayon Azor.

10 D?cembre : le Comit? olympique ha?tien a proc?d? ? l’inauguration de son nouveau local, situ? ? l’impasse Garnier (Bourdon), et tout s’est d?roul? en pr?sence des autorit?s ?tatiques du pays et des membres du secteur priv? des affaires.

25 D?cembre : Richardson Viano, en ski alpin, devient le premier athl?te carib?en qualifi? pour les Jeux olympiques d’hiver en Chine.

26 D?cembre : A babiole 7, temple du basket corporatif, l’?quipe de Produits M?ga a remport? la 13e ?dition du championnat de l’ASHBAC en battant (2-1) la SOGEBANK en finale.

30 D?cembre : A Marriott h?tel, la F?d?ration ha?tienne de Sambo a organis? son premier championnat national dans quatre cat?gories.