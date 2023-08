Les familles Bonhomme et Opont reconnaissantes pour le soutien manifesté envers elles durant le rapt de Pierre-Louis Opont

​

Les familles Bonhomme et Opont expriment leur gratitude envers toutes les personnes ayant manifesté leur soutien durant l’enlèvement de Pierre-Louis Opont.

Les familles Bonhomme et Opont, à travers une note en date du 27 août 2023, adressent des remerciements à toutes les personnes physiques et morales ayant manifesté leur soutien vis-à-vis d’elles pendant la séquestration de Pierre-Louis Opont. Ce dernier a recouvré sa liberté après avoir passé plus de deux mois entre les mains de ses ravisseurs.

“Nous sommes infiniment reconnaissants et gardons un souvenir inoubliable de votre solidarité. C’est pourquoi nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères à chacun de vous”, écrivent les familles Bonhomme et Opont, soulignant que grâce aux prières et à la bienveillance de ces gens, le co-propriétaire de la radio Télé Pluriel a traversé cette épreuve avec courage et en est ressorti avec un profond esprit d’abnégation et de compassion.

“Profondément touchée, notre famille conserve précieusement les souvenirs des gestes de solidarité, des soutiens des associations de presse locales et internationales, des organisations de la société civile, ainsi que de nombreux citoyennes et citoyens qui, tout en maintenant leur foi, travaillent pour une société haïtienne de paix et de prospérité pour tous”, persiste la famille à travers cette note, signée Marie-Lucie Bonhomme.

Par ailleurs, les famille Bonhomme et Opont ont profité de cette note pour rendre hommage à la mémoire de la journaliste Lilianne Pierre Paul, décédée subitement le 30 juillet 2023, seulement deux semaines après avoir consacré sa dernière apparition publique à Pierre Louis Opont, lors de la manifestation réclamant sa libération, le 16 juillet 2023.

Adressant ses condoléances à la famille de la défunte, les familles Bonhomme et Opont souhaitent que “l’ultime combat pour la défense des droits et libertés de la journaliste émérite Lilianne Pierre-Paul contribue à instaurer un climat de sérénité et de sécurité pour tous”.

