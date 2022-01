Les femmes ha?tiennes enceintes, nouvelles cibles de choix de l’immigration dominicaine

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ces trois ? quatre derniers mois, il ne fait vraiment pas bon d’?tre une femme ha?tienne enceinte sans-papiers en R?publique dominicaine. Le pouvoir de Luis Abinader ne fait pas de quartier ? ces derni?res, enceintes de neuf mois pour la plupart, et dont certaines ne sont qu’? quelques heures ? peine d’accoucher. Elles sont pourchass?es dans les couloirs m?me des services de maternit?, arr?t?es puis expuls?es manu militari du territoire dominicain.

Depuis le mois de novembre de l’ann?e derni?re, entre 200 ? 300 femmes enceintes ont ?t? reconduites au point de passage frontalier d’Elias Pi?as. Preuve si besoin en ?tait combien les femmes en pleine ceinture sont devenues depuis ces derniers mois une cible de choix pour l’immigration dominicaine.

Des images de rafles de femmes enceintes aux alentours des h?pitaux ont enflamm? les r?seaux sociaux au mois de novembre de l’ann?e derni?re. Ces vid?os de femmes enceintes, toutes ha?tiennes, pourchass?es, en train d’?tre arr?t?es pour ensuite ?tre expuls?es, film?es par des agents dominicains de l’immigration eux-m?mes ont choqu?, particuli?rement au-del? des fronti?res dominicaines.

Au point d’attirer l’attention des cam?ras du magazine Cara?bes diffus? sur Martinique La 1?re, une cha?ne de t?l?vision g?n?raliste publique fran?aise de proximit? de France T?l?visions ?mettant dans le d?partement d’outre-mer de la Martinique. En effet, ces femmes enceintes reconduites manu militari ? la fronti?re font l’objet d’une ?mission sp?ciale diffus?e le 28 janvier 2022 sur la cha?ne fran?aise d’outre-mer de la Martinique.

D’apr?s cette ?mission consacr?e au mauvais traitement inflig? aux ha?tiennes en ?tat de grossesse sur le territoire de la R?publique dominicaine, les op?rations men?es depuis pr?s de 3 mois aux abords des maternit?s pour expulser du pays ces infortun?es constituent de graves violations des droits humains et soul?vent l’indignation sur le plan national et international.

Une situation qui n’est aucunement ?trang?re ? l’arriv?e au pouvoir du pr?sident Luis Abinader, lui-m?me d’origine levantine, principale figure de proue de l’opposition qui, durant sa campagne, avait fait de la lutte contre la corruption son principal cheval de bataille. Depuis l’?lection de Luis Abinader, deux ans plus t?t environ, les tensions anti-ha?tiennes et la x?nophobie ont donc ?t? raviv?es, constatent avec amertume plusieurs d?fenseurs des droits humains.

S’agissant de l’int?ress? lui-m?me, il n’a pas bronch? au moment de d?fendre ces rafles jug?es inhumaines par plus d’un. Pour Luis Abinader, le syst?me de sant? de la R?publique dominicaine ne peut pas desservir deux pays. <>, a tranch? le pr?sident dominicain dans un extrait repris dans le reportage long format diffus? en ouverture de cette ?mission sp?ciale.

M?me son de cloche du c?t? du patron de l’immigration dominicaine qui, pour justifier les op?rations de ces agents, ?voque la saturation des h?pitaux, la charge sur le budget de la sant? et la pr?f?rence nationale. <>, a-t-il d?clar? p?remptoirement par devant les cam?ras de Martinique La 1?re.

La peur au ventre, ces femmes ha?tiennes sur le point d’accoucher, dont pour certaines d’entre elles ce n’est qu’une question d’heure, film?es aux abords d’un h?pital de province, ne sont point inqui?t?es par les douleurs p?rinatales. Ce qui les inqui?te davantage est l’?ventuelle apparition d’un ancien autobus scolaire jaune de l’immigration dominicaine. Pour les sans-papiers, cet ancien bus scolaire est synonyme d’arrestation et d’expulsion. Pour lui ?chapper, ces femmes enceintes se rendent donc ? la maternit? tard dans la nuit ou avant l’aube.

On pensait atteindre le comble de l’indignit? jusqu’au t?moignage gla?ant d’une ha?tienne interrog?e chez elle dans un bidonville de Santo Domingo, un nourrisson sur les bras, qui raconte sa c?sarienne effectu?e dans l’autobus jaune par les agents de l’immigration qui l’ont quand m?me incarc?r?e juste apr?s, elle et son b?b?. Le toll? provoqu? par la m?diatisation de ces m?saventures lui ont permis d’?chapper de justesse ? l’expulsion.

Le v?ritable cri du coeur de cette damn?e en terre voisine, revendiquant son humanit?, dans ce concert de violation des lois et des normes, a de quoi donner froid dans le dos.

Le gouvernement tente de justifier ses mesures tr?s rudes par la charge de sant? que repr?sente ces femmes ha?tiennes pour l’Etat dominicain qui attribue 3 accouchements sur 10 aux ha?tiennes. Une disposition du gouvernement envisage en effet de limiter aux seuls soins d’urgence l’acc?s des h?pitaux aux sans-papiers.

Une situation in?dite en R?publique dominicaine sur laquelle le PLD, qui ?tait au pouvoir ces 20 derni?res ann?es, h?site encore ? se positionner. L’ancien ministre de la Sant? de Danilo Medina s’oppose ? cette mesure visant ? pourchasser des femmes enceintes dans les h?pitaux. <>, a d?sapprouv? Rafael Sanchez Cardenas, ancien ministre de la sant? de la R?publique dominicaine.

Depuis le mois de septembre de l’ann?e derni?re, les Dominicains n’acceptent plus sur leur territoire des femmes ayant plus de 6 mois de grossesse. Pour les militants des droits humains, les autorit?s dominicaines cherchent ? susciter et ? entretenir la peur. Ils d?noncent donc la violence et la pression psychologiques exerc?es sur ces femmes, tout en se demandant comment le gouvernement peut donner la permission pour qu’on d?shumanise ces femmes ha?tiennes alors que la maternit? est tr?s prot?g?e, pour ne pas dire sacr?e, dans la culture dominicaine.

Le 1er d?cembre dernier, la Commission interam?ricaine des droits de l’homme a ?mis une r?solution pour exprimer son d?saccord avec le mode op?ratoire du gouvernement dominicain.

<>, a pest? Bridget Wooding, directrice de l’Observatoire des migrations de la Cara?be (OBMICA), en fermeture de rideau de l’?mission intitul?e <>, et qui raconte en 50 minutes l’aller-simple pour Ha?ti de centaines de compatriotes avec un b?b? dans le ventre dont le seul tort ?tait de vouloir avoir acc?s ? de meilleurs soins m?dicaux.