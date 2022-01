Les fonds documentaires du MUPANAH ?crits sur du papier en catalogue

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La pr?sentation officielle du catalogue des documents ?crits sur du papier, un document de pr?s de trois cent pages r?pertoriant la collection des documents historiques ?crits sur du papier aura lieu le jeudi 20 janvier, ? l’h?tel Royal Oasis, P?tion-Ville, ? 4 h p.m. Ce document du Mus?e du Panth?on national ha?tien (MUPANAH) pr?par? le sociologue Daniel Supplice rassemble un ensemble actes d’achat, de ventes et de don d’esclaves ainsi que des comptes rendus de batailles et des correspondances officielles datant du 18e au 21e si?cle.

Ministre des Ha?tiens vivant ? l’?tranger, auteur de plusieurs ouvrages solides ax?s sur l’histoire d’Ha?ti, encore une fois, Supplice fait oeuvre de m?moire. <>, ?crit-il dams cet ouvrage de trois cent pages.

Il a fait savoir qu’il n’a pas eu de souci pour entreprendre ce travail de recherche et de le mat?rialiser dans un catalogue d’archives. Il affirme : <> Plus loin le chercheur explique qu’apr?s avoir pass? au peigne fin le mat?riau ?crit, il proc?d? ? son catalogage, autrement dit, l’?valuation de sa forme physique. Apr?s ce travail, il a r?alis? l’indexation qui prend en compte la description du contenu.

Pour la lisibilit? du document et pour mieux l’embrasser du regard, il a proc?d? de mani?re rationnelle.

<< Nous avons opt? pour une pr?sentation en trois colonnes. ? partir de la gauche, la premi?re colonne indique le lieu et la date d'?mission du document. La deuxi?me colonne mentionne la taille en centim?tres, le nombre de pages recto/verso et l'?tat physique de conservation du document.

A= Excellente condition ; B= Tr?s bonne condition ; C= Bonne condition ; D= Condition acceptable ; E= Mauvais ?tat

En plus de ces conditions le document peut ?tre : mutil?, perfor?, incomplet ou illisible.

Quant ? la troisi?me colonne, elle identifie les auteurs, destinataires en synth?tisant eu peu de mots le contenu du document. Un index des noms propres ? la fin du catalogue facilitera finalement la localisation d’un individu >>.

Ce document vient ? point nomm? dans un pays o? la m?moire fait gravement d?faut. Bien que ce pays ait produit beaucoup d’hommes et de femmes vers?s dans l’?criture, il y a un je ne sais quoi de n?gligence envers les valeurs symboliques, ? la m?moire qui fait qu’Ha?ti ne passe pas au premier rang dans les int?r?ts qui d?chirent la nation.

Le catalogue remet dans l’actualit? l’histoire d’Ha?ti qui sonne creux dans les discours dans les faits ?crits pour perp?tuer la m?moire. En ce sens, Daniel Supplice Ministre ?crit : << Certains documents ont une valeur inestimable ? cause de leur unicit? ou de leur raret?, on peut citer ? tire d'exemple : La r?action et la r?ponse de Charles Belair au g?n?ral de division fran?ais Jean Boudet le 16 f?vrier 1802, suite ? l'invitation de rencontre que Leclerc lui avait propos? ; le raport du commandant de <> accusant r?ception ? son bord du prisonnier Louverture et de ses domestiques le 7 juin 1802 ; La lettre de Marc Plaisir dat?e du 1er f?vrier 1805 sollicitant l’aide de Mme Isaac Louverture apr?s avoir ?t? jet? dans les rues apr?s la mort de Toussaint Louverture. >>

Ce catalogue est une source de recherche pour l’historien, le journaliste, le chercheur, l’?tudiant et tous ceux qui veulent parcourir l’histoire de ce pays.