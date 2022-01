Les frais sur les transactions internationales effectu?es par carte de cr?dit ne doivent pas d?passer 2,75%

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Contrairement aux informations circulant sur les r?seaux sociaux faisant r?f?rence ? une possible augmentation des frais sur les transactions internationales, le gouverneur de la banque centrale, Jean Baden Dubois, r?pondant aux questions de l’?conomiste Kesner Pharel, a expliqu? que la loi sera respect?e ? ce niveau. Les banques sont tenues de respecter les circulaires de la BRH. Il a ainsi balay? d’un revers de main cette information jug?e infond?e. Une circulaire a, explique-t-il, ?t? publi?e en septembre dernier et est en vigueur depuis le d?but de l’exercice fiscal afin de clarifier la situation et calmer les esprits.

S’adressant aux banques et aux soci?t?s de cartes de cr?dit, la pr?sente circulaire pr?cise que les frais pour les transactions effectu?es ? l’?tranger doivent ?tre inf?rieurs ou ?gaux ? 2,75%. <>, pr?cise la circulaire.

Les frais appliqu?s par les banques ?mettrices de cartes de cr?dit et les soci?t?s de cartes de cr?dit, comme ceux directement factur?s par Visa ou MasterCard, le cas ?ch?ant, au titulaire, poursuit le texte, doivent ?tre ceux mentionn?s dans le document de politique de tarification de l’institution internationale en question. Et tout changement effectu? par MasterCard ou Visa au niveau de leur tarification doit ?tre notifi? ? la Banque centrale par les banques et les soci?t?s de cartes de cr?dit dans les soixante-douze heures ? compter de la r?ception de la notification par ces institutions.

? d?faut de se conformer aux prescrits de cette pr?sente circulaire, les institutions ?mettrices de cartes de cr?dit encourent une p?nalit? de l’ordre de cinq mille gourdes par infraction. <>, lit-on dans la circulaire 103-4 abrogeant la circulaire 101-3 publi?e en ao?t 2017.

Ainsi, le gouverneur a voulu mettre fin ? ce faux d?bat. Ce probl?me, dit-il, est r?solu. Pour le moment le gouverneur croit qu’il est urgent que l’on se focalise davantage sur la cr?ation d’emplois dans le pays. Et pour y parvenir, la cr?ation et le renforcement des petites et moyennes entreprises (PME), la base de la cr?ation d’emplois, s’av?re indispensable. Jean Baden Dubois plaide pour l’implantation dans le pays de banques d’investissement sp?cialis?es dans les PME afin de fournir du capital ? ces entreprises en vue de leur solidit? et surtout dans la perspective de trouver des pr?ts indispensables ? leur d?veloppement.