« La famille Dorval présente ses sincères remerciements à ceux et celles qui lui ont témoigné de l’affection et de la sympathie à l’occasion de l’assassinat de Me Monferrier Dorval. Elle profite de l’occasion pour annoncer que les funérailles de Me Dorval se tiendront en stricte intimité. Tout en restant ouverte aux intentions d’hommages à la mémoire de Monferrier Dorval, la famille Dorval souhaite que sa décision sera comprise et respectée de tous », lit-on dans une note parvenu…