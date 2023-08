Les funérailles nationales de l’ancien président Boniface Alexandre ont été chantées à la cour de de Cassation

​

​

Les funérailles nationales de l’ancien président Boniface Alexandre ont été chantées à la cour de Cassation.

Devant le siège principal des juges de la Cour de cassation de la République a été déposé le cercueil de l’ancien président provisoire Boniface Alexandre pour que la cérémonie religieuse puisse avoir lieur ce lundi 14 aout 2023. Pour lui rendre un dernier hommage, étaient présents aux cotés de la famille du défunt, le premier ministre Ariel Henry, des membres de son gouvernement, la présidente du du Haut conseil de transition, des hauts fonctionnaires de l’Etat ainsi que des membres du corps diplomatique.

Cette cérémonie a été présidée par l’évêque du diocèse d’Anse-à-Veau et Miragoâne, Mgr. Pierre André Dumas. Dans son sermon il a tracé le parcours académique et professionnel en des termes très élogieux de l’ancien président qui a travaillé pendant 28 ans comme avocat avant d’intégrer la magistrature et même de devenir président du pouvoir judiciaire ce qui l’a propulsé au poste de président de la République.

Pour lui, celui qui a contribué à la formation d’éminents juristes dans le pays est un exemple de philanthrope qui croit en la méritocratie. L’homme d”Eglise a affirmé sans ambages que Boniface Alexandre par sa vie, invite la nation haïtienne à travailler pour un Etat de droit solide, pour consolider l’idéal des pères. Mgr. Pierre André Dumas affirme que l’ancien président est mort fatigué de voir que les politiciens n’arrivent pas à s’entendre. “Il est fatigué avec nous”, ajoute-t-il avant d’inviter surtout ce qui sont présent à travailler pour un nouveau vivre ensemble dans notre société.

Pour sa part, Ariel Henry, le chef de l’exécutif dans son discours, a précisé que le Président Boniface Alexandre était l’archétype du Vir Bonus, un véritable homme de bien qui respecte le droit et jouit d’une bonne réputation. Il est de ce calibre d’homme d’une certaine époque, qu’hélas nous trouvons de moins en moins dans notre société, déplore M. Henry.

“Durant son mandat, le président Alexandre qui est un modèle de rectitude, d’humilité et d’empathie, a œuvré pour bâtir un consensus national autour des défis majeurs auxquels nous faisions face en tant que nation. Il a consacré son passage en politique, à la promotion de la paix et à la consolidation des institutions démocratiques”, a-t-il indiqué.

Apres avoir encensé sa solide formation juridique, son expérience de magistrat de la Cour de cassation, le PM Henry a fait savoir que M. Alexandre avait un souci constant, celui de réconcilier la famille haïtienne, de restaurer dans la plénitude de leur fonction nos institutions démocratiques en organisant des élections libres, transparentes et inclusives, ce que son administration a réussi à faire dans de bonnes conditions.

C’est avec le cœur lourd, dit le premier ministre, que nous voyons partir cet homme qui a consacré sa vie au service de son pays. Il l’a fait avec honneur, dignité et intégrité. Grâce à sa détermination, à sa vision, à son dévouement à la cause du peuple haïtien, il a contribué à la restauration de la stabilité politique et de l’ordre constitutionnel dans notre pays.

