« Les gangs armés et criminels, seront neutralisés et démantelés », prévient Rameau Normil, nouveau DG ai de la PNH

Rameau Normil, nouveau Directeur Général ai de la Police Nationale d’Haïti, s’engage à lutter contre la terreur imposée par les gangs armés et criminels et contre la corruption

Le Premier Ministre, Docteur Gary Conille accompagné du ministre de la justice, ainsi que du président du conseil présidentiel de transition, Edgard Leblanc a procédé, ce vendredi 21 juin, à l’installation de Rameau Normil, comme nouveau Directeur Général ai de la Police Nationale d’Haïti. La cérémonie d’installation de l’ancien patron de la police judiciaire s’est déroulée en présence des membres du corps diplomatique et des cadres de l’institution policière.

Dans un discours d’installation empreint d’émotion et de détermination, le numéro 1 de la PNH semble mesurer l’ampleur de la tache qui lui a été confiée à un moment crucial pour la nation haïtienne, qui espère vivre en toute tranquillité. Avec respect et solennité, il a observé une minute de silence en mémoire des nombreuses victimes de l’insécurité, en particulier des policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés.

Conscient de l’exceptionnalité des conditions actuelles, Rameau Normil a souligné la nécessité de redonner espoir à ce pays où la force de la loi devra réduire en silence l’arrogance des gangs armés et criminels. Rappelant que l’État est détenteur de l’exercice de la violence légal et légitime, « nous reprendrons le monopole », a-t-il dit tout en promettant de mettre fin à la terreur des gangs armés et criminels.

« La mission de la PNH qui est de SERVIR et PROTÉGER s’inscrit plus globalement aujourd’hui dans le cadre de la lutte contre l’impunité et la corruption. Ce fléau fait prospérer dans le pays des trafics de tous genres, en particulier le trafic d’armes, de munitions et de drogue. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la Justice pour mener ce combat »

Le nouveau directeur général ai de la PNH s’est également exprimé en créole :Nou konnen epi nou konsyan nan ki tray popilasyon an ye. Se Plizyè milye moun bandi kriminèl sasinen, se dividal fanm ak Tifi ki vyole. Se plizyè dizèn milye moun ki kite kay yo, ki Dekapitalize. Se ekonomi peyi a, peyizan yo ki fin depafini.

Se Lekòl, lopital ak inivèsite ki demantibile oubyen ki paka Fonksyone. Lis la ka long. Nou aksepte retounen nan Responsabilite a. Nou paka di nou pa t konnen! E nou konnen Tou tan an se pou aksyon. Nou pa gen ni pou trennen pye, ni pou Twò prese. Lapolis ak popilasyon dwe fè yonn pou mennen Konba a. Se ansanm n ap ka pote laviktwa.

Selon Rameau Normil, dans les circonstances actuelles, l’impératif qui s’impose est celui des résultats. Rameau Normil appelle à un travail acharné, une mobilisation nationale, institutionnelle, organisationnelle et citoyenne. Il exhorte chacun à se mettre au travail pour relever les défis qui se présentent et garantir un avenir meilleur pour tous les Haïtiens. Il lui reste à présent à montrer sa détermination à lutter contre la terreur des gangs armés et criminels ainsi que contre la corruption pour donner une lueur d’espoir à une population qui aspire à vivre en toute sécurité.

