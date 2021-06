Les gangs renforcent leur emprise sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince, font vivre l’enfer aux populations et mettent à nues les incapacités des forces de sécurité publique. Samedi soir, alors que accrochages entre gangs armés se poursuivaient à Martissant, Fontamara et dans d’autres quartiers de la la troisième circonscription de Port-au-Prince, des hommes lourdement armés, ont attaqué simultanément quatre antennes de la PNH à Duvivier, Drouillard, Sierra 2 et Statio…