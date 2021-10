Autour du terminal de Varreux, a Cite Soleil, redevenu un no man’s land, les bandits, aussi enrages que les personnages de Mad Max, prennent en chasse et volent des camions transportant des produits petroliers. La frequence de ces actes a augmente depuis plus d’un mois, a confie au journal Marc Andre Deriphonse, transporteur de produits petroliers, de station d’essence et responsable de l’ANAPROSS, le mardi 5 octobre 2021.