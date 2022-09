Les grandes ambitions de l’?largissement des bons du Tr?sor au public

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, et le gouverneur de la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH), Jean Baden Dubois, ont lanc? le programme d’?largissement des bons du Tr?sor au public. Les institutions priv?es, les particuliers pourront, comme les institutions financi?res depuis 2010, acheter, ? partir du 18 octobre prochain, des bons du Tr?sor sous la forme d’adjudication ? partir de 25 000 gourdes, garantis ? 100 % par la BRH, avec des rendements plus importants que pour le d?p?t sur un compte d’?pargne.

Avant d’atteindre les maturit?s de 91 jours, 182 jours, 364 jours, trois ans ou plus, il y a la possibilit? de rachat des titres par l’?tat ou un autre investisseur, a expliqu? Boisvert qui ?voque, via cet ?largissement des objectifs comme la r?duction graduelle jusqu’? z?ro gourde du financement mon?taire du d?ficit public par la BRH et ses effets m?caniques sur le change et l’inflation et la r?duction aussi de la d?pendance aux financements externes.

Pour le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, la n?cessit? d’?largir le march? int?rieur cibl? via ces titres obligataires <>.

<>.

Le MEF, a soulign? le ministre Boisvert, <>.

Bons du Tr?sor garantis ? 100 % par la BRH

La dur?e de maturit? sera 91 jours, 182 jours, 364 jours, trois ans ou plus, a expliqu? Boisvert. Ces bons du Tr?sor <>. <>, a fait savoir le grand argentier de la R?publique.

Bons du Tr?sor, des m?rites vant?s par le MEF

Ce <>.

L’?loge de la BRH

Le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a fait l’?loge de la banque centrale qui garantit ? 100 % les bons du Tr?sor. <>, a pr?cis? Michel Patrick Boivert, soulignant que l’?largissement des bons du tr?sor au public est un <>.

Un ?v?nement important

<>, a soulign? le gouverneur de la BRH, Jean Baden Dubois. Les bons du Tr?sor offrent une meilleure r?mun?ration, une alternative. La personne peut toujours placer son argent sur un compte d’?pargne et acqu?rir des bons du Tr?sor. C’est fait de mani?re transparente et facile. Ce sera tr?s simple. Vous allez vers un agent. Vous remplissez la forme. Vous demandez le compte ? cr?diter, ? d?biter pour acqu?rir des bons du Tr?sor. Le syst?me informatis? vous permettra de savoir quand votre argent est d?pos?, quand arrive la maturit? et l’int?r?t pay?. C’est compl?ment transparent >>, a longuement expliqu? le gouverneur Dubois.

La BRH fera un travail de back office. C’est elle qui g?rera toute la partie interface entre les agents ?conomiques et le MEF. La BRH garantit ? 100 % tous les bons du Tr?sor. La BRH s’est d?j? ?quip?e du syst?me technologique n?cessaire de fa?on ? ce que tout se fasse correctement, sans aucun probl?me. Nous ?mettons des bons du Tr?sor pour le minist?re de l’?conomie et des Finances depuis 2011, sans aucun public. C’est un syst?me bien rod?, a rassur? plut?t deux fois qu’une le gouverneur de la banque centrale, Jean Baden Dubois.

<>, a rappel? Jean Baden Dubois. Entre deux, trois ou cinq ans, nous voulons aller vers z?ro gourde de financement mon?taire. Nous savons quel danger avec le financement mon?taire.

Un pas vers le march? financier

<< Je pense qu'il est temps d'avancer vers un march? financier en Ha?ti. Le march? financier est l'?l?ment fondamental dans une ?conomie qui permet une bonne r?partition des richesses. <>, a indiqu? Jean Baden Dubois.