Les grands disparus de l’ann?e 2021

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Hans Peters

Hans Peters, guitariste, chanteur, compositeur, avocat. On retrouve son empreinte dans de nombreuses compositions ? succ?s des ann?es 80 et 90. En 1985, il connait un grand succ?s avec son titre <>. Il est d?c?d? le 13 janvier 2021. Il ?tait ?g? de 60 ans.

Anthony Barbier

Anthony Barbier ?tait un universitaire et homme politique. Il a ?t? ministre en 1994. De f?vrier 2016 ? f?vrier 2017, il a ?t? secr?taire g?n?ral du Palais national. Il est d?c?d? le 29 janvier 2021. Il ?tait ?g? de 74 ans.

Michel Le Bris

Michel Le Bris ?tait un ?crivain et essayiste fran?ais, sp?cialiste de Robert Louis Stevenson. Il a cr?? en 1990 le festival de litt?rature ?tonnants voyageurs ? Saint-Malo. Ce festival a ?t? organis? quatre fois en Ha?ti : en 2007, 2010, 2012 et 2016. Michel Le Bris est d?c?d? le 30 janvier 2021. Il ?tait ?g? de 76 ans.

Inspecteur g?n?ral Jean Saint-Fleur

Jean Saint-Fleur ?tait un ancien militaire, ancien chef du Corps des pompiers, ancien responsable de la Brigade d’intervention motoris?e (BIM), ancien inspecteur g?n?ral de la Police nationale et un homme d’affaires. N? ? Saint-Marc, il s’?tait ?tabli ? J?r?mie o? son engagement dans des actions sociales l’avait rendu tr?s populaire. Il est d?c?d? le 30 janvier 2021. Il ?tait ?g? de 60 ans.

Guy Maximilien

Guy Maximilien ?tait docteur en th?ologie, professeur ? l’?cole normale sup?rieure, ancien directeur de la m?diath?que de l’Institut fran?ais, ancien directeur de la revue franco-ha?tienne Conjonction. Il est d?c?d? le 1er f?vrier 2021.

Serge Gilles

Serge Gilles ?tait un homme politique. Il a ?t? s?nateur de la R?publique en 1990, candidat ? la pr?sidence d’Ha?ti en 2006. Il s’est toujours pr?sent? comme ?tant militant de gauche luttant pour l’?mergence d’une nouvelle Ha?ti. Il est d?c?d? le 1er f?vrier 2021. Il ?tait ?g? de 85 ans

W?bert Lahens

W?bert Lahens ?tait un professeur d’universit?, journaliste, critique d’art. Il a collabor? avec le journal Le Nouvelliste pendant plusieurs d?cennies. On lui doit le concept <> qu’il a utilis? pour classer des peintres des ann?es 80 comme Bernard S?journ? ou Jean-Ren? J?r?me. Il est d?c?d? le 2 f?vrier 2021. Il ?tait ?g? de 71 ans.

Mgr Antoine Paulo

Monseigneur Antoine Paulo s’est consacr? au travail pastoral encourageant la coordination avec d’autres pr?tres et avec des religieux d’autres communaut?s. Il a ?t? sup?rieur provincial d’Ha?ti puis ?v?que coadjuteur de Port-de-Paix. Il est d?c?d? le 4 f?vrier 2021. Il ?tait ?g? de 77 ans.

Franck Louissaint

Franck Louissaint ?tait peintre et professeur ? l'?cole nationale des arts (ENARTS). Les oeuvres de Louissaint, sa mani?re hors pair de reproduire des sc?nes de la vie ha?tienne lui vaut le surnom de <>, il est mort le 5 f?vrier 2021. Il ?tait ?g? de 72 ans.

>, il est mort le 5 f?vrier 2021. Il ?tait ?g? de 72 ans.

Ernst Pady

Le docteur Ernst Pady, sp?cialiste en p?diatrie, d?vou? aupr?s de ses patients et tr?s connu dans le milieu m?dical, a ?t? abattu le 28 f?vrier par des bandits qui tentaient de l’enlever. Il ?tait ?g? de 62 ans.

Josseline Colimon F?thi?re

Josseline Colimon F?thi?re a ?t? directrice g?n?rale adjointe de la Promobank, vice-pr?sidente de la Chambre franco-ha?tienne de commerce et ministre du Commerce et de l’Industrie en 2009. Elle a particip? ? la mise en place du Parc industriel de Caracol et a aid? ? cr?er Lakou lap?, une organisation communautaire ha?tienne travaillant dans le domaine de la r?solution des conflits et de la construction de la paix. Elle est morte le 27 avril 2021. Elle ?tait ?g?e de 76 ans.

Georges Emmanuel, alias Robot Scorpion

Georges Emmanuel, dit Robot Scorpion, ?tait un lumineux danseur de hip-hop, qui a cumul? plus d’un million de vues sur la plateforme en ligne YouTube. Il a ?t? abattu le 2 mai, ? la rue Chavannes. Il ?tait ?g? de 37 ans.

Chesnel Pierre

Chesnel Pierre ?tait un avocat, ancien b?tonnier de l’ordre des avocats des Gona?ves, comptable et enseignant. Il a dirig? l’Office national d’assurance-vieillesse ((ONA) de 2017 ? son d?c?s le 22 mai 2021. Il ?tait ?g? de 55 ans.

Frantz G?rard Verret

Frantz G?rard Verret ?tait architecte et juriste. Il fut pr?sident du Conseil ?lectoral provisoire de 2007 ? 2009 o? il repr?sentait l’?glise catholique. Il est d?c?d? le 23 mai 2021. Il ?tait ?g? de 69 ans.

Maxime Roumer

Maxime Roumer ?tait un ?conomiste, universitaire et peintre. Il a ?t? ?lu trois fois s?nateur de la R?publique, repr?sentant la Grand-Anse. Il a fond? et dirig? l’Universit? de la Grand-Anse (UNOGA), sp?cialis?e dans les m?tiers de l’agriculture. Il ?tait aussi membre fondateur de l’organisation sociopolitique Coordination r?sistance Grand-Anse (COREGA). Il est d?c?d? le 27 mai 2021. Il ?tait ?g? de 71 ans.

Yol?ne Vaval Sur?na

Yol?ne Vaval Sur?na ?tait m?decin, sp?cialis?e en sant? publique, conceptrice et figure de proue du syst?me de gestion des risques et d?sastres de la Direction de la protection civile (DPC). La docteure Sur?na a ?t? ces 30 derni?res ann?es de toutes les croisades contre les maladies ?pid?miques, du Sida en passant par le chol?ra jusqu’au Covid-19. Elle est d?c?d?e le 28 mai 2021. Elle ?tait ?g?e de 68 ans.

Mgr Ducange Sylvain

Monseigneur Ducange Sylvain ?tait ?v?que auxiliaire de l’archidioc?se de Port-au-Prince de 2016 ? sa mort le 8 juin 2021. Il ?tait ?g? de 58 ans.

Ernst Mirville

Ernst Mirville, appel? aussi <>, ?tait membre de l’Acad?mie cr?ole depuis 2018. Ethnologue, docteur en linguistique, chercheur, le Dr Mirville ?tait un grand promoteur de la langue cr?ole depuis les ann?es 70. Journaliste, il a collabor? durant de longues ann?es avec le journal Le Nouvelliste. Il a fond? en 1965 <> qui devait devenir <>, un regroupement de po?tes et d’?crivains ha?tiens en Floride. En 2019, il a ?t? honor? pour sa contribution ? la d?fense et la valorisation de la langue cr?ole. Le docteur Mirville est d?c?d? le 8 juin 2021. Il ?tait ?g? de 80 ans.

Marc Lamarre

Marc Lamarre ?tait un ?ducateur et musicien, il a fond? le groupe <> avec notamment Marcel Fleury et Guy Durosier, <> qui allait devenir le <> et <>. Marc Lamarre a travaill? pour le minist?re ? la Jeunesse et aux Sports, il a publi? en octobre 2020 <>, premier d’une s?rie devant retracer l’?volution de la musique populaire ha?tienne. Il ?tait ?g? de 91 ans.

David C?sar

David C?sar ?tait pr?tre de l’?glise ?piscopale depuis 1991. Il ?tait musicien et professeur de musique. Le p?re C?sar, qui jouait au violon, avait d?but? son apprentissage de la musique ? trois ans. Il a ?t? directeur de l’?cole Sainte-Trinit? et chef de l’orchestre philarmonique de cette m?me ?cole de 1995 ? son d?c?s le 10 juin 2021. Il avait 56 ans.

Tony Cantave

Tony Cantave ?tait professeur ? l’Universit? d’?tat d’Ha?ti et chercheur. Il ?tait une figure du mouvement d?mocratique ha?tien et un grand d?fenseur de la Constitution ha?tienne de 1987 qu’il consid?rait comme un ?l?ment important dans la construction d’un ?tat au service de la nation et pour la construction d’une soci?t? plus ?galitaire. Il est d?c?d? le 12 juin 2021.

Ren? Sylvestre

Ren? Sylvestre ?tait le pr?sident du Conseil sup?rieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et de la Cour de cassation. Il comptait plus de 28 ans dans l’appareil judiciaire ha?tien, il avait d?but? sa carri?re en occupant la fonction de substitut du commissaire du gouvernement pr?s le tribunal de premi?re instance de Saint-Marc, sa ville natale. Il est d?c?d? le 23 juin 2021. Il ?tait ?g? de 58 ans.

Esther Dorestal Alexis

Esther Dorestal Alexis ?tait journaliste, elle a, entre autres, pr?t? ses services aux radios M?tropole et M?gastar. Elle a ?galement travaill? pour le minist?re ? la Condition f?minine et aux Droits des femmes. Elle est d?c?d?e le 10 juin 2021. Elle ?tait ?g?e de 38 ans.

Antoinette Duclaire

Amtoine Duclaire, connue sous le nom de Netty, ?tait une f?ministe, militante des droits humains, activiste politique et journaliste. Elle a ?t? assassin?e dans la nuit du 29 au 30 juin 2021 ? Port-au-Prince. Elle ?tait ?g?e de 33 ans.

Diego Charles

Diego Charles ?tait journaliste, il travaillait ? radio Vision 2000, a ?t? cofondateur et animateur du site d’information <>. Il a ?t? assassin? dans la nuit du 29 au 30 juin ? Port au Prince. Il ?tait ?g? de 33 ans.

Dieudonn? Fardin/Louis Marie Benoit Pierre

Dieudonn? Fardin est le nom de l’?diteur, journaliste, ?crivain de Louis Marie Benoit Pierre. La stature de Dieudonn? Fardin aura domin? le journalisme et l’?dition en Ha?ti jusqu’? son d?c?s le 4 juillet 2021. Il a fond? le mythique hebdomadaire <> et la maison d’?dition Fardin, sp?cialis?e dans la reproduction de livres anciens. Dieudonn? Fardin a ?galement ?t? enseignant et critique litt?raire. ? sa disparition, il ?tait ?g? de 85 ans.

Leinz Domingue

Leinz Domingue ?tait un footballeur. Il a ?t? le joueur vedette du Racing club ha?tien dans les ann?es 70. Il est d?c?d? le 6 juillet 2021.

Jovenel Mo?se

Jovenel Mo?se a ?t? le pr?sident de la R?publique d’Ha?ti du 7 f?vrier 2017 au 7 juillet 2021. Originaire de Port-de-Paix, le mandat du pr?sident Mo?se a ?t? boulevers? par les mouvements de contestation qui ont paralys? le pays. Massacres et assassinats, particuli?rement dans les quartiers populaires, ont marqu? les esprits durant son r?gne. Le pr?sident Jovenel Mo?se a ?t? assassin? chez lui, dans sa chambre, le 7 juillet 2021. Il ?tait ?g? de 53 ans.

Herman Nau

Herman Nau ?tait musicien, multiinstrumentiste, membre fondateur du groupe Tabou Combo, ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique. Il est d?c?d? le 25 juillet 2021. Il ?tait ?g? de 73 ans.

Georges Brunet

Georges Brunet ?tait ?conomiste de formation, professeur d’universit? ; il avait fond? le Centre de formation et de d?veloppement ?conomique (CFDE). Ancien candidat ? la pr?sidence d’Ha?ti, il est d?c?d? le 25 juillet 2021. Il ?tait ?g? de 69 ans.

Claudy Gassant

Claudy Gassant ?tait avocat militant, ancien secr?taire d’Etat ? la Justice, ancien commissaire du gouvernement, ancien juge, ancien directeur g?n?ral de l’Unit? de lutte contre la corruption (ULCC). Il s’?tait fait remarquer en instruisant le dossier de l’assassinat du journaliste Jean Dominique et durant son passage au parquet de Port-au-Prince en convoquant ? tour de bras de pr?sum?s contrebandiers. Il est d?c?d? le 31 juillet 2021. Il ?tait ?g? de 56 ans.

Pierre Paul Charles

Pierre Paul Charles ?tait ing?nieur et journaliste sportif. Il a travaill? ? radio Ha?ti, a ?t? chef du service des sports ? la T?l?vision Nationale d’Ha?ti o? il commentait les matchs de la coupe Pradel dans les ann?es 70 et 80 au stade Sylvio Cator. Il a laiss? un souvenir inoubliable aux t?l?spectateurs de la TNH en commentant la Coupe du monde de 1982 depuis l’Espagne. Il est d?c?d? le 3 ao?t 2021. Il ?tait ?g? de 75 ans.

Gabriel Fortun?

Gabriel Fortun? ?tait un homme politique et un entrepreneur, ancien maire de la ville des Cayes, ancien d?put? des Cayes, ancien s?nateur du d?partement du Sud, ancien d?l?gu? d?partemental. Il ?tait connu pour ses d?clarations politiques tonitruantes. Il est d?c?d? lors du tremblement de terre du 14 ao?t dans le Sud.

Joe Christ (christian Joseph)

Joe Christ dont le nom dans la vie civile ?tait Christian Joseph avait ?t? le cofondateur, maestro et le guitariste du groupe Triomec’s, une formation musicale qui a connu un grand succ?s au d?but des ann?es 1990. Il est d?c?d? le 1er septembre 2021.

Wooly Henriquez

Wooly Henriquez ?tait un ?rudit, un po?te, professeur de philosophie, homme de th??tre. Il a ?t? membre du mouvement Ha?ti litt?raire et directeur du Th??tre national du Gabon. Il avait quitt? Ha?ti en 1962 et avait, ces derni?res ann?es, fait plusieurs tentatives de venir y revivre. Il est d?c?d? en Floride le 2 septembre 2021. Il ?tait ?g? de 85 ans.

Yvenel ?tienne (SORE)

Yvenel Etienne, dit Sor?, ?tait un chanteur de l’orchestre Tropicana. Ex-pensionnaire de l’orchestre capois, il s’?tait fait connaitre du grand public en interpr?tant le titre <>. Il est d?c?d? le 7 septembre 2021. Il ?tait ?g? de 52 ans.

Isnard Douby

Isnard Douby ?tait chanteur trompettiste et compositeur. Il a d?but? sa carri?re au sein des Fr?res Dejean puis ?volua au sein de <> et connut une grande notori?t? avec des titres comme <> ou <> qui rentrent dans le langage courant ha?tien et qui t?moignent, s’il en ?tait besoin, de la l?gende du musicien. Il est d?c?d? le 9 septembre 2021. Il ?tait ?g? de 72 ans.

Dany Toussaint

Dany Toussaint ?tait un homme politique, ancien major des Forces arm?es d’Ha?ti (FAD’H), ancien s?nateur de la R?publique, entrepreneur. Apr?s la d?mobilisation de l’arm?e en 1994, il avait bri?vement dirig? la police int?rimaire. S’?tant brouill? avec le journaliste Jean Dominique, ce dernier l’avait interpell? dans un ?ditorial et indiqu? qu’il remettait sa vie et celle de sa famille entre ses mains. Il a fortement ?t? suspect? dans l’assassinat du journaliste sans que cela n’ait jamais ?t? prouv?. Il est d?c?d? le 15 septembre 2021. Il ?tait ?g? de 64 ans.

Rodrigue Millien

Rodrigue Millien ?tait chanteur et compositeur. Il a ?t? le crooner ha?tien le plus connu et le plus appr?ci? dans les ann?es 70 o? il a connu un vif succ?s. Il a fond?, avec le chanteur Toto N?cessit?, le groupe Konbit Krey?l. Il est d?c?d? le 25 septembre 2021. Il ?tait ?g? de 75 ans.

Rony Gilot

Rony Gilot ?tait m?decin, politologue et enseignant. Il a ?t? ?lu ? trois reprises entre 1973 et 1986, d?put? inamovible de la circonscription Thiotte-Grand-Gosier et Anse-?-Pitre. Il a ?t? ministre de l’Information entre 1978 et 1979. Membre du Conseil national d’action jean-claudiste (CONAJEC), il a ?t? membre de l’Assembl?e nationale constituante qui a r?dig? la Constitution du 27 ao?t 1983. Il a ?t?, entre autres, directeur de cabinet du Premier ministre Gary Conille, secr?taire g?n?ral adjoint de la pr?sidence en 2016. Il a chroniqu? l’histoire r?cente dans la s?rie <> qui comporte une dizaine de livres. Il a ?t?, jusqu’? sa mort le 6 octobre 2021, secr?taire g?n?ral du S?nat. Il ?tait ?g? de 80 ans.

Fran?oise Augustin (Miss Fanfan)

Fran?oise Augustin, dit Miss Fanfan, ou encoreThe Phoenix, ?tait une professeure d’anglais, interpr?te, traductrice, animatrice de radio. Elle avait cr?? la plateforme DYSE (Do you speak english) pour permettre d’apprendre l’anglais en ligne. Ses cours ?taient diffus?s sur les r?seaux du m?dia f?ministe Dofen News. Elle ?tait ?g?e de 39 ans.

Mer?s W?che

Mer?s W?che ?tait un peintre, un ?crivain, un journaliste qui a longtemps collabor? avec le journal Le Nouvelliste. Il a longtemps v?cu au Canada et ?tait revenu s’?tablir dans sa Grand’Anse natale il y a quelques ann?es. Il est d?c?d? le 16 octobre 2021. Il ?tait ?g? de 78 ans.

Patrice Derenoncourt

Patrice Derenoncourt ?tait un ?rudit, un ing?nieur, un avocat, un professeur d’universit? et un coach pour les ?tudiants qui r?digeaient leurs m?moires de fin d’?tudes. Il a ?t? assassin? le 16 octobre 2021. Il ?tait ?g? de 60 ans

Micheline Dalencour

Micheline Dalencour ?tait une pianiste, professeure de piano et de solf?ge pendant 60 ans. Elle avait ?t? dipl?m?e en 1959 de l’Ecole normale de musique de Paris. Elle est d?c?d?e le 21 octobre 2021. Elle ?tait ?g?e de 82 ans.

Maurice Fils Mainville

Maurice Mainville Fils ?tait m?decin, obst?tricien-gyn?cologue et sp?cialis? en sant? publique. Il a ?t? directeur ex?cutif de l’H?pital de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti et directeur g?n?ral du minist?re de la Sant? publique. Il est mort le 23 octobre 2021. Il ?tait ?g? de 66 ans

Ronald Laratte Joseph

Ronald Laratte ?tait un sculpteur, il fabriquait des objets utilitaires et de d?coration ? partir de pierres. Il avait ?t? class? parmi les meilleurs artisans ayant particip? ? Artisanat en f?te en 2020. Il est d?c?d? le 1er novembre 2021. Il ?tait ?g? de 68 ans.

Jacques Deschamps fils

Jacques Deschamps Fils ?tait un homme d’affaires, grand promoteur de boxe professionnelle en Ha?ti et ? l’?tranger, Vice-pr?sident et tr?sorier du conseil d’administration de la maison Henri Deschamps. Il a aussi ?t? un grand amateur de football et fut vice-pr?sident du Violette AC et a dirig? le Don Bosco de P?tion-Ville. Il est d?c?d? le 7 novembre 2021. Il ?tait ?g? de 68 ans.

Mackindi Guerrier

Makindi Guerrier ?tait un chirurgien-dentiste et animateur de radio. Il a ?t? gri?vement bless? lors d’une tentative d’enl?vement le 4 d?cembre 2021et a succomb? ? ses blessures le 12 d?cembre 2021. Il ?tait ?g? de 36 ans.

Jacques Price Jean

Jacques Price Jean ?tait un journaliste. Il a dirig? la T?l?vision Nationale d’Ha?ti. Il a fond? radio Tropicale FM et travaill? ? radio Ha?ti dans les ann?es 70 et 80, ? radio M?trople et au service cr?ole de La Voix de l’Am?rique. Jacques Price est d?c?d? le 4 d?cembre 2021.

M?hu Milius Gar?on

M?hu Milius Gar?on ?tait conseiller et juge ? la Cour sup?rieure des comptes, avocat au barreau de Port-au-Prince et ancien s?nateur de la R?publique. Il est d?c?d? le 24 d?cembre. Il avait 71 ans.

Nadine Magloire

Nadine Magloire ?tait une nouvelliste, romanci?re ha?tienne install?e au Canada depuis 1979. Son premier roman <>, publi? en 1967 ? Port-au-Prince avait fait scandale. Pour la premi?re fois la vie amoureuse, le d?sir, la sensualit? ?taient trait?s sans ambages, par une femme. Ses autres livres <>, <>, <> ?taient dans la m?me veine. Nadine Magloire ?tait connue pour ses positions contre le cr?ole et le vodou. Elle est d?c?d?e le 25 d?cembre. Elle ?tait ?g?e de 89 ans.

Emmelie Proph?te