Les Grenadières s’imposent 1-0 avec bravoure face au Chili à Santiago 

Séisme en Birmanie et Thaïlande : au moins 147 morts, des dégâts considérables

Luis Abinader rejette la demande de Fritz Alphonse Jean et maintient la fermeture du trafic aérien avec Haïti

Getting your Trinity Audio player ready... Réduites à dix dès la première période, les Grenadières ont arraché une victoire précieuse (1-0) contre le Chili Dans une atmosphère électrique au stade Bicentenario de La Florida, à Santiago, la sélection haïtienne féminine de football a livré une prestation héroïque face au Chili, s’imposant sur le score de […]

