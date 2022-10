Les Grenadiers amput?s de retour au bercail

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans la foul?e, on a appris que le MJSAC envisage d’organiser au m?me titre que Farmatrix, Profin ou encore UNFPA, mais de fa?on s?par?e, une petite r?ception ? l’intention des Grenadiers amput?s qui sont de retour au bercail. Redondo El Principe Richard, Guyard Merjuste, Alain Isra?l et Emmanuel Ladouceur qui r?sident aux USA sont rest?s l?-bas alors que John Baby Jean a d?j? retrouv? sa r?sidence en R?publique dominicaine. Les quatre joueurs qui n’avaient pas fait le d?placement en T?rkiye, ?taient ? l’a?roport pour f?liciter leurs co?quipiers.

Accueillis au salon diplomatique de l’a?roport international Toussaint Louverture, les Grenadiers amput?s ont re?u des fleurs avant d’entonner l’hymne national. Ils en ont aussi profit? pour remercier tous ceux et celles qui ont particip? aux diff?rentes activit?s visant ? aider l’?quipe nationale ? participer ? la Coupe du Monde et ont promis de faire mieux encore la prochaine fois.

