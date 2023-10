​

Les groupes Kingston et 21 décembre convoqués par le GPE via visioconférence pour ce vendredi 6 octobre

Une rencontre virtuelle est prévue ce vendredi 6 octobre 2023 à 3 heures de l’après-midi entre le Groupe des Personnalités Éminentes de la CARICOM (GPE) et des acteurs membres de la Déclaration Conjointe de Kingston, de l’Accord du 21 décembre et de la société civile.

Selon ce qu’a confirmé la rédaction de Juno7, cette rencontre portera sur le Projet du Protocole des discussions et de négociations qui a été reformulé suite aux avis des parties prenantes en réponse aux propositions faites par le GPE en vue de surmonter le blocage au sujet de l’agenda.

Toujours selon des informations parvenues à notre rédaction, cette rencontre aura la participation de 6 personnes pour la Déclaration Conjointe de Kingston, de l’Accord du 21 décembre et 3 personnes pour la société civile. Cette rencontre facilitera le sondage des sentiments des participants au sujet de la proposition du GPE de poursuivre les discussions intensives aux Bahamas.

EDE rappelle le GPE la durée de la transition du Docteur Ariel Henry

Alors qu’il fait partie des groupes convoqués par le Groupe des Personnalités Éminentes de la CARICOM, dans une lettre qui a été adressée au Coordonateur du GPE, l’ancien Premier Ministre de Sainte Lucie, le Docteur Kenny Anthony, le parti politique les Engagés pour le Développement (EDE) avait rappelé que la durée de la transition dirigée par le Premier ministre Ariel Henry prendra fin le 7 février 2024, au regard de l’article 20 du Consensus National Pour une Transition Inclusive et des Élections Transparentes adopté en Conseil des Ministres puis publié dans le journal officiel de la République d’Haiti, Le Moniteur.

Plus loin, EDE a souligné que le Docteur Ariel Henry est animé d’une seule et unique ambition, celle de rester le plus longtemps possible au pouvoir, c’est la raison pour laquelle il n’a jamais créé les conditions nécessaires en vue d’organiser des élections en 2022 ainsi qu’en 2023.

De ce fait, le parti politique les Engagés pour le Développement éxige la démission du docteur Ariel Henry ainsi que celle de son gouvernement et propose la mise en place d’un gouvernement d’unité nationale ayant la capacité de créer les conditions favorables en vue d’organiser des élections générales afin que le pays puisse retrouver sa voie démocratique.

