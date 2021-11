Les Haitiens a nouveau eligibles pour les visas H-2A et H-2B

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Haiti figure de nouveau sur la liste des pays dont les ressortissants sont a present eligibles pour les visas H-2A et H-2B. C’est ce qu’a annonce l’ambassadeur d’Haiti a Washington, Bocchit Edmond, sur son compte Twitter, le mardi 9 novembre 2021.

<>, s’est felicite l’ambassadeur Bocchit Edmond.

Grace aux programmes de visa H-2A et H-2B, des employeurs americains sont autorises a faire entrer des ressortissants etrangers aux Etats-Unis pour travailler temporairement dans des emplois agricoles ainsi que dans d’autres professions bien specifiques. Le visa H-2A est dedie aux emplois agricoles saisonniers, tandis que le visa H-2B est destine a certaines industries specifiques ou il y a un besoin de travailleurs temporaires tels que l’hotellerie et le tourisme, les bateaux de croisiere, les centres de villegiature et parcs a theme, la construction, les stations de ski, les cours de golf, la maintenance et l’entretien, l’amenagement paysager, les parcs aquatiques, les entrepots, les restaurants et bars, les magasins de detail, les sports et l’athletisme, etc.

Outre les champs d’application, la difference entre les visas H-2B et H-2A reside aussi dans le fait que pour les visas H-2B, il y a aussi un nombre plafond de visas qui peut etre accorde par annee fiscale. Les Etats-Unis ont impose un plafond de 66 000 visas par exercice fiscal, alors que le visa H-2A ne prevoit pas un tel plafond. Par ailleurs, la loi americaine prevoit des exigences bien specifiques pour l’employeur aussi bien que pour l’employe qui veulent beneficier du programme de visas H-2B et H-2A.

Haiti avait integre la liste des pays eligibles pour les visas H-2A et H-2B en 2012. Cependant, tres peu d’Haitiens ont pu tirer profit de cette opportunite. En juin dernier, le departement de la Securite interieure (Department of Homeland Security en anglais) avait decide d’attribuer 6 000 visas supplementaires de travailleurs invites temporaires H-2B aux ressortissants du Guatemala, du Honduras et du Salvador pour l’annee 2021. Haiti, pour la quatrieme annee consecutive, n’etait pas eligible contrairement a d’autres pays de la region tels que la Republique dominicaine, la Jamaique, le Panama.