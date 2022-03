Les Jacmeliens ont danse durant trois jours

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les rues de Jacmel sont restees quasi desertes jusqu’aux environs de 11h le mercredi 2 mars 2022. Les gens avaient choisi de se reposer. Ils etaient fatigues, epuises apres trois jours de fete, d’euphorie, de defoulement, de consommation excessive d’alcool, de relachement, de carnaval. Ceux qui sortaient de chez eux se rendaient tout bonnement a la plage. Destination : Raymond-les-Bains, La Saline, surtout. Le carnaval 2022, c’est du passe. Apres le temps du rhum, cap sur celui du vin, avec le careme qui commence le vendredi 4 mars.

Le dimanche gras…..

Le doute planait sur la realisation du carnaval durant les trois jours, a cause du ministere de la Culture qui, selon le maire de la ville Dr. Marky Kessa, a decide de donner 10 millions de gourdes a la mairie pour toute la saison carnavalesque 2022 en guise des 40 millions promis.

La population s’attendait a un refus des acteurs cles du carnaval de Jacmel a realiser les trois jours gras. Pour voler au secours du carnaval de Jacmel, selon les explications du porte-parole de Caresem, Blaise Elie, ils ont transcende pour offrir le meilleur d’eux-memes : un carnaval souligne par son cote artistique. Caresem, cette federation d’associations de groupes masques, a defile durant les jours gras.

Une quinzaine de bandes a pied, des milliers de mascarades issus d’une vingtaine d’associations de groupes masques membres de la federation CARESEM, une dizaine de troupes de danse et une dizaine de groupes sonores ont anime la ville.

Les acteurs ont mis le paquet pendant deux jours : dimanche et mardi gras. Lundi s’est revele maigre. La question de la subvention de l’Etat etait sur le tapis.

Krem, 45 Soldiers Fofa, Hotmen Rap, Jouvenceaux, ont cloture la soiree du dimanche.

Le lundi Gras….

Le 28 fevrier a ete tres maigre en diversite et en propositions par les acteurs du carnaval. Un nombre reduit, seulement de mascarades traditionnelles a defile sur l’avenue Baranquilla, les bandes a pied, entre autres, Bel Plezi Band, Fresh Up, Fresh Style, Baget Magik, Family Band, Feeling Band, Dolphins Band et deux groupes sonores, Invincibles de Jacmel et Lekol La ont reussi a eclipse la maigreur de cette journee marquee par la violence.

Mardi Gras….

Dernier jour de carnaval, les acteurs ont fait tout leur possible pour le rendre singulier. Toutes les mascarades, toutes les bandes a pied, tous les groupes de danse, et quatre bandes sonores, Invincibles de Jacmel, Hotmen Rap, 45 Soldiers Fofa, Bel Groove ont occupe le beton et ont fait sensation sur le public en quete de defoulement et de plaisir.

Les groupes se sont donnes a coeur joie dans cette ambiance. Les Invincibles de Franck Joseph et de Joel Jean ont maintenu la barre de la notoriete des vieux routiers du beton. Quant a Bel Groove, il a mis ses empreintes sur le parcours carnavalesque de la metropole du Sud’est.