Les jeunes qui ont marqu? l’ann?e 2021

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

N?h?mie Bastien

C’est l’actrice principale du long-m?trage de Gessica G?n?us, “Freda”. En juillet 2021, le grand public la d?couvrait au Festival de Cannes, heureuse, pleine de vie, fi?re. Com?dienne depuis 3 ans, chanteuse et maintenant actrice, la jeune femme de 27 ans a laiss? sa marque ? la grand-messe du cin?ma mondial. Les critiques ont ador? sa fra?cheur et sa fougue. En 2019, Ticket titrait “Petite N?h?mie deviendra grande” ; deux ans plus tard, l’artiste a d?finitivement d?ploy? ses ailes.

Cantave K

De la Facult? de m?decine de l’Universit? de la Fondation Aristide ? une ?cole de th??tre, Cantave K a suivi sa voie pour devenir cet humoriste qui d?clenche les fous rires des internautes. Cantave K n’a pas besoin de trop faire pour cartonner sur la Toile. Un sujet chaud de l’actualit? et le tour est jou?. L’auteur du stand-up <> a plusieurs cordes ? son arc. Kevin Cantave est aussi acteur. Il a fait ses premiers pas dans le cin?ma gr?ce au film “Freda” de la r?alisatrice Gessica G?n?us, dans lequel il a tenu le r?le de Mo?se. Un premier pas, vraiment pas comme les autres, puisqu’en juillet 2021 ce long-m?trage l’a conduit au Festival international du film de Cannes.

Bedjine

Depuis d?cembre 2020, la chanteuse est l’un des chouchous du HMI. Adul?e du public, favorite des promoteurs, Marie Bedjine Love David, ? seulement 23 ans, a d?j? l’?toffe d’une star. Entre la jeune femme apparue sur nos petits ?crans en 2016 et celle qu’on retrouve en 2021 aux c?t?s de K-Dilak, il existe un monde de diff?rence. C’est d?sormais ? une Bedjine d?termin?e, m?re et surtout plus aguichante que nous avons droit. Une ?toile montante du HMI, pr?te ? user, en plus de son talent, sa beaut? et son charme pour se faire sa place au soleil, ? l’instar des grands artistes ha?tiens.

Richard Perrin

Jeune photojournaliste de 19 ans, s’est rapidement impos? dans ce m?tier en Ha?ti. Pigiste pour l’une des plus grandes agences de photographie internationales, Getty Images, il a d?sormais le vent en poupe. Ses photos de manifestations dans les rues de Port-au-Prince ou encore celles lors du s?isme du 14 ao?t 2021 ont ?t? beaucoup relay?es par la presse internationale. Richard Pierrin est sur la route du succ?s.

Nico_Tj?n

En 2021, il est l’une des personnes qui se sont d?marqu?es sur les r?seaux sociaux gr?ce ? son humour et ses sketchs tr?s pr?s de la r?alit? ha?tienne. Appr?ci? de plus d’un, les extraits de ces petites vid?os ont fait le tour de WhatsApp. Avec des sujets diversifi?s, certains tristes, d’autres hilarants, @Nico_ Tjen est d?finitivement un talent ? suivre de pr?s en 2022.

Kervens Mesidor (Aur?lie)

Sur TikTok au d?part, puis sur les autres m?dias sociaux, on ne peut pas la rater. En conversation avec sa <> de toujours, Minerva, ou sa proie favorite, Virginie, Aur?lie, la beaut? de Port-au-Prince autoproclam?e, sort ses griffes pour toujours cracher les quatre v?rit?s au visage. D’anciens proverbes qu’elle n’arr?te pas de lancer sont des le?ons ador?es, retenues et reprises par les internautes. Des proverbes que Kevin Mesidor, cr?ateur d’Aur?lie, a appris de sa grand-m?re avec qui il a grandi. Si TikTok reste le principal terrain d’Aur?lie o? elle est suivie par plus de 346 000 internautes, elle a plus de 97K abonn?s sur Facebook et d?passe les 166K sur Instagram. Plus de 27K utilisateurs sont abonn?s ? la cha?ne YouTube d’Aur?lie.

Melchie Daelle Dumornay

Au-del? de ses prestations XXL avec le Stade de Reims (7 matches, 3 buts et 4 passes) en D1 Arkema (France), Melchie Da?lle Dumornay, dite Corventina, a ?t? class?e le 23 mars 2021 par le prestigieux magazine sportif Goal dans son palmar?s de NxGn (classement des meilleures jeunes talents dans le monde du football f?minin) 5e, soit 2e au niveau de la CONCACAF et premi?re dans la zone Cara?be. La p?pite football f?minin ha?tien a, dans un laps de temps, fait valoir tout son talent dans la D1 Arkema, et reste l’une des attractions de cette comp?tition.

Rose Lumane St-jean

? seulement 24 ans, Rose Lumane Saint-Jean semble avoir la fibre des champions. Le 25 mai 2021, elle a remport? le Prix du Public TV5 Monde au Concours international d’?loquence de l’Universit? Paris 1, Panth?on-Sorbonne. Grande favorite de ce concours, l’intelligente oratrice a amass? plus de 25 000 votes, ce qui l’a plac?e loin devant ses comp?titeurs. N?e au Cap-Ha?tien le 22 septembre 1996, Rose Lumane a grandi au Cap-Ha?tien o? elle a fait toutes ses classes du pr?scolaire ? la philo au Coll?ge Notre-Dame de Protection de la congr?gation des soeurs de Saint-Fran?ois d’Assise.

Jean Damerique

Jean D’Am?rique a eu le vent en poupe toute l’ann?e 2021. Prix Andr? Dubreuil du premier roman, prix Apollinaire D?couverte, prix FETKANN Maryse Cond?, prix RFI Th??tre, prix Fintro, 2021 a port? d?finitivement chance au jeune auteur ha?tien dont le palmar?s n’a rien ? envier ? quiconque. R?compens? ? la fois pour ses chapeaux de po?te, de romancier et de dramaturge, l’?crivain qui a c?l?br? ses 27 ans le 4 d?cembre 2021 ne veut surtout pas qu’on lui colle l’?tiquette d’?crivain ? succ?s.

Gama?l Dorvil

Le jeune attaquant Gamael Dorvil, n? le 8 janvier 2002 ? Mirago?ne (19 ans), avait survol? l’?dition 2021 de la Flow Caribbean Championship, tenue du 15 au 25 mai dernier en R?publique dominicaine, en raflant au passage trois distinctions majeures et le titre de champion avec le Cavaly AS de L?og?ne. Sur le plan individuel, il a ?t? d?sign? R?v?lation du tournoi, MVP de la comp?tition et Meilleur buteur de la Flow Caribbean Championship 2021. Depuis le 8 juin de l’ann?e derni?re, il s’est engag? avec l’AS Gosier de la Guadeloupe jusqu’au 30 juin 2022.