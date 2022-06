Les lecteurs gardent la passion au coeur ? <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les invit?s d’honneurs ; Pierre Raymond Dumas et Louis-Philippe Dalembert ?taient heureux de signer ses livres au Karibe. Le 16 juin dernier, sur les stands, il ?tait surtout question de litt?rature, la philosophie, l’histoire, litt?rature jeunesse, etc. L’h?tel Karibe qui accueille au coeur de Juv?nat les auteurs, les ?diteurs, les lecteurs ne d?semplit pas durant toute la journ?e du 16 juin. Des trentaines de personnes sont install?es ? chaque fois devant les bestsellers pour obtenir un autographe. Depuis midi, le public circule de plus en plus nombreux dans les all?es. La foule se d?verse sur les stands des ?diteurs et de Communication Plus avec une soif de savoir et de lire.

Quelques lecteurs se r?jouissent de l’ambiance accueillante. << L'une des choses qui m'attirent le plus cette ann?e ? <> c’est une exposition qui met les femmes qui ont marqu? l’histoire de notre pays. ?a m’a beaucoup marqu?. C’est originale >>, d?clare Kemlyne Felix. J?r?mienne, elle ajoute qu’elle participe cette ann?e pour deux ?crivains majeures de la Grand’Anse ; Evains W?che et Maurice L?once. <>, dit-elle, souriante.

Marie Theotine, 18 ans, ?tudiante en premi?re ann?e de m?decine ? L’UNIFA a ?t? motiv? par son amour pour la lecture. Depuis deux ans elle souffre de l’absence de Livres en folie qui n’?tait pas en pr?sentiel. << Ce qui me frappe, c'est l'accueil g?n?reux. Partout, on sent un courant de sympathie. L'am?nagement de quelques salles au Karibe est un peu r?ussi. <>.

Jennifer Pierre est journaliste. Souriante, l’air f?tard. Elle nous livre sa joie de participer ? Livres en folie. <>, lance-t-elle. Elle croit que cette initiative aide les jeunes. <>. Journaliste passionn?e. Elle diffuse une ?mission culturelle sur Youtube chaque semaine. Pour lui, la lecture doit ?tre une activit? quotidienne. <>. Mais qu’est ce qui attire Jennifer ? Livres en folie ? <>. Dans son sac, <>, et <> de Ange Bellie Andou. Elle souhaite beaucoup plus d’espace pour la prochaine ?dition.

Sintus Marie Agel?ne, 27 ans, originaire de la Plaine du cul-de-sac participe cette ann?e ? cause de Ange Bellie Andou. Dipl?m?e en science ?conomie. Elle avoue qu’elle passe son temps ? lire des romans. Elle aime la litt?rature qui l?ve la voile. Des livres qui parlent de sexe, de l’?rotisme. <>.