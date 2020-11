Le jeudi 12 novembre dernier des individus armés ont fait irruption dans les locaux des centres GHESKIO au Bicentenaire, tirant en l’air, menaçant patients et personnel, forçant l’évacuation des lieux. « Nous dénonçons vivement cette pratique et condamnons l’attaque d’un groupe armé sur une institution de santé qui œuvre dans la communauté, offrant des services gratuits aux populations les plus démunies », a déploré le Dr Jean William Pape, directeur exécutif de cette institu…