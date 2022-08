Les maisons d’?dition pr?sentent le contenu du livre scolaire unique au MENFP

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce salon de pr?sentation du livre scolaire unique s’est d?roul? en pr?sence des responsables de syndicats d’enseignants, d’associations de parents, d’organisations de directeurs d’?coles et de plusieurs partenaires de la coop?ration nationale et internationale intervenant dans le secteur ?ducatif.

De son c?t?, le ministre de l’?ducation nationale Nesmy Manigat se veut optimiste quant ? la disponibilit? et la distribution gratuite de cet ouvrage sur tout le territoire pour les ?l?ves de 1re et de 2e ann?e fondamentale. Le titulaire du MENFP confirme que l’aboutissement de ce projet a mobilis? toutes les ressources, ainsi que la bonne volont? des maisons d’?dition, dans un contexte difficile. <>, a-t-il assur?, ajoutant avoir travaill? avec des d?veloppeurs ha?tiens sur la pr?paration de la version num?rique du livre scolaire unique.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.