Les Manœuvres et les Griffes: Juno Jean Baptiste vous attend à l’hôtel Oasis pour la vente-signature de son livre

Les Manœuvres et les Griffes: le journaliste Juno Jean Baptiste vous attend à l’hôtel Oasis pour la vente-signature de son livre.

La vente-signature du livre « Les Manœuvres et les Griffes, une plongée intime dans les secrets du Parlement » du journaliste Juno Jean Baptiste aura lieu le jeudi 12 octobre, à l’hôtel Oasis, à 4 heures de l’après-midi. Le grand public est invité à retirer cet ouvrage de 262 pages dressant le portrait de la posture traditionnelle de nos parlementaires.

“Tout est fin prêt. J’ai hâte de rencontrer le public demain à Oasis, à partir de 4h PM”, a déclaré Juno Jean Baptiste à Juno7, en soulignant que les feedbacks sont très positifs à propos de ce livre. “Oui, beaucoup de feedbacks. Ils sont tous unanimes: un livre bien écrit à lire absolument et à considérer dans la perspective de toute réforme parlementaire ou constitutionnelle.”

À travers cet ouvrage, le co-animateur de l’émission Boukante Lapawòl sur Radio Mega (103.7), avait déclaré à Juno7 dans une interview que l’idée de ce livre c’est d’inciter les gens à faire les choses autrement. “En revenant sur les manquements, les faux pas, les impossibilités répétitives des élus à aller au-delà des petits plats de lentilles et à prendre la mesure de certains moments d’histoire, les impasses politiques entretenues par tous les blocs parlementaires, la propension presque maladive à vouloir tout marchander et faire changer l’exécutif, je pointe les limites d’un système anachronique et déphasé qui a fait son temps.”

L’objectif de l’auteur c’est d’espérer que la société haïtienne (les élites politiques, la société civile etc.) s’approprie du livre en vue de repenser le Parlement, a-t-il dit.

Juno Jean Baptiste est journaliste depuis 10 ans. En 2015, il a gagné le prix Philippe Chaffanjon en France récompensant chaque année un reportage multimédia publié dans la presse française et haïtienne. Il a étudié la sociologie à la Faculté des sciences humaines de l’Université d’État d’Haïti (UEH). Il a travaillé pour Le Nouvelliste de juillet 2013 à octobre 2018. Après sa démission en 2018 au quotidien haïtien, tout juste quelques mois après, il a cofondé Pappost avec d’autres amis. Depuis plus d’un an, il est analyste politique sur radio Méga. Il est originaire d’Ennery, là où vivent encore ses parents.

