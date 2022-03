Les Memoires de Demesvar Delorme, les pages retrouvees de Michel Soukar

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a confie Michel Soukar, lors de sa presentation, soulignant au passage la composition de cet ouvrage consacre a l’auteur de <>.

Dans cet ouvrage, poursuit le romancier, on retrouve le texte de Delorme sur le tremblement de terre qui a ebranle le Nord en 1842. Defilent aussi les agitations de la periode revolutionnaire, les fastes de la capitale du roi Henry, la lente reconstruction, la fameuse insurrection populaire de la ville du Cap avec Sylvain Salnave, la carriere litteraire, politique du memorialiste avec ses choix difficiles, ses epreuves, ses deceptions, ses realisations, ses exils, ses retours, bref, sa douloureuse condition d’homme politique animee d’une certaine idee de son Haiti livree aux prevaricateurs et aux criminels de tout acabit.

Michel Soukar a fait eloge du courage et de la science de Demesvar Delorme. Selon lui, l’originaire du Cap fut donc un combattant par la parole, l’ecriture, la poudre et les balles. Jamais pour son profit, mais pour la cause. Son nom incarna un temps la cause nationale, patriotique. Toutefois, comme tout homme, Delorme avait ses reves, aussi ses defauts, ses contradictions. Il s’agit d’un homme, non d’un dieu, encore moins d’un Messie.

Michel Soukar est un passionne des faits et des personnages historiques. Des hommes et des femmes qui se sont illustres a travers notre histoire de peuple. Apres avoir presente tour a tour Sylvain Salnave, Antenor Firmin et Cenatus Le conte, Michel nous plonge dans la vie de ce grand homme qui a marque de son empreinte l’histoire nationale tant sur le plan politique que litteraire. C’est a juste titre qu’il est considere comme l’une des plus grandes figures litteraires du XIXe siecle haitien.

Creee en 2013, la collection Textes retrouves de C3 Editions a pour objectif de reediter des ouvrages haitiens dont la lecture est indispensable pour Haitiens et etrangers qui s’interessent a comprendre Haiti et son histoire. A date, plus de quarante titres sont deja publies.