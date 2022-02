Les mis?res de la justice ha?tienne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au cours du mois de janvier ?coul?, c’est le juge d’instruction Garry Or?lien, charg? du dossier de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, qui est accus? de corruption par le R?seau national de d?fense des droits humains (RNDDH). Le juge s’est d?fendu, mais le directeur ex?cutif du RNDDH, Pierre Esp?rance, maintient ses accusations. Entre-temps, le doyen du tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, le juge Bernard Saint-Vil, n’a pas donn? suite favorable ? la demande du juge Or?lien d’une prorogation de d?lai pour instruire l’affaire Jovenel Mo?se.

Sous le coup d’une enqu?te du Conseil sup?rieur du pouvoir judiciaire, par le biais de l’Inspection judiciaire, le juge est contraint de se d?porter de l’affaire Jovenel Mo?se qui occupe l’actualit? en Ha?ti et ? l’?tranger. Les parents, le pays et le monde devront attendre pour savoir qui sont les commanditaires et ex?cutants du pr?sident Jovenel Mo?se.

Un autre juge, selon le doyen Bernard Saint-Vil, sera d?sign? pour instruire cette affaire. En attendant, la justice confirme tout le mal qu’on disait d’elle par rapport ? l’instruction de cette affaire.

A c?t? de l’affaire Jovenel Mo?se, la justice ha?tienne a aussi l’affaire Monferrier Dorval sur les bras. Un autre cas embl?matique qui retient l’attention de plus d’un. Le pays est toujours dans l’attente de la v?rit? sur l’assassinat, le 28 ao?t 2020, du b?tonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince. Pr?s d’un an et demi apr?s ce crime, la justice est loin de se montrer ? la hauteur de sa mission.

Cette semaine, c’est le juge d’instruction charg? du dossier Monferrier Dorval qui a comme avou? son impuissance dans une lettre ? la b?tonni?re de l’ordre des avocats de Port-au-Prince, Suzy Legros, rendue publique. Le juge Loubens Elys?e a voulu, par cette d?marche, se d?fendre des accusations de la successeure de Monferrier Dorval selon lesquelles il tra?ne les pieds dans le cadre de ce dossier.

<>, s’est plaint le juge d’instruction, qui ajoute avoir ?crit au directeur g?n?ral de la Police nationale d’Ha?ti (PNH) en novembre dernier pour solliciter que des policiers soient affect?s ? sa s?curit? et ? celle du cabinet, mais que rien n’a ?t? fait.

Cet extrait de la lettre du juge d’instruction dit tout de l’enqu?te sur l’assassinat de Me Monferrier Dorval. Cette lettre d’un juge d’instruction, homme fort du syst?me judiciaire, qui se plaint de ne pas disposer de moyens – peut-?tre aussi le pouvoir – pour faire son travail, met ? nu notre syst?me judiciaire, voire l’Etat ha?tien.

Si Jovenel Mo?se, assassin? au pouvoir, et Monferrier Dorval, un b?tonnier en fonction, tu? chez lui, n’ont aucune assurance de trouver justice, qu’en est-il des anonymes qui sont tu?s quotidiennement dans nos rues ?