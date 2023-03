​

Les navires militaires du Canada ont terminé leur mission de patrouille dans les eaux d’Haïti, annonce un ministre canadien.

La ministre de la défense du Canada, Anita Anand a annoncé, ce dimanche 19 mars sur son compte Twitter que les deux navires de la Marine royale du Canada qui ont patrouillé depuis le mercredi 2 mars les eaux haïtiennes ont mis fin à leur mission.

“Les NCSM Glace Bay et Moncton terminent leur mission dans et autour des eaux haïtiennes. Je remercie nos marins pour leur contribution à la sécurité dans la région. Nous continuerons à soutenir le peuple haïtien dans ses efforts pour un avenir pacifique et plus prospère”, écrit elle.

De son côté, l’ambassadeur du Canada en Haiti Sébastien Carrière a réagi en remerciant les équipages de la Marine royale du Canada pour leur bon travail dans les eaux territoriales d’Haïti ces dernières semaines. “Pour des raisons opérationnelles évidentes, nous ne ferons pas d’autres commentaires publics au sujet de cette mission”, a-t-il ajouté.

C’est le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau qui avait fait l’annonce le jeudi 16 février lors d’une visite aux Bahamas dans le cadre de la 44e réunion des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de la Caraïbe (CARICOM).

Ces navires militaires avaient “pour mission d’effectuer une surveillance, de recueillir des renseignements et de maintenir une présence au large des côtes haïtiennes”, avait expliqué M. Trudeau.

Début février, un avion de l’Aviation royale canadienne, CP-140 Aurora, a survolé l’espace aérien de la capitale haïtienne pendant plusieurs jours.

