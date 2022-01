Les oeuvres de vingt-cinq artistes femmes en dialogue ? la Maison Dufort pour un beau printemps de l’art

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>. Tel est le titre ?vocateur de l’exposition ? la Maison Dufort, au Bois Verna, le samedi 15 janvier qui met ? l’honneur vingt-cinq artistes femmes cantonn?es dans les collections permanentes du Centre d’Art et du Mus?e d’Art ha?tien. On citera quelques noms d’artistes : Barbara Pr?zeau-Stephenson, Luce Turnier, Pascale Monin, Mich?le Manuel, Marie-Jos? Nadal Gard?re, Tessa Mars, Pascale Faublas, Sergine Andr?, Tamara Baussan, Rose-Marie Desruisseau, Louisiane Saint-Fleurant, Marie-Th?r?se Dupoux…

Dans une atmosph?re de retrouvailles, le printemps de l’art a souffl? sur le public. Dans son discours qui ouvre ce vernissage (15 janvier – 13 f?vrier 2022), la pr?sidente du conseil du Centre d’Art, Mich?le Duvivier Pierre-Louis, a d?clar? : <>

En ce printemps qui rappelle des souvenirs enfouis ? la maison Dufort mise ? sac par le tremblement de terre du 12 janvier 2010, madame Pierre Louis se r?jouit de prendre la parole dans ce coquet b?timent qui accueille les oeuvres patrimoniales provenant du Mus?e d’art ha?tien et le Centre d’art.

Qu’est donc cette exposition qui accueille tout un beau monde sensible aux oeuvres d’art ?

<>, d?clare madame Pierre-Louis.

Au public debout sur la cour de la Maison Dufort d?sormais t?moin de tant d’?v?nements culturels depuis sa restauration, elle a lanc? : <>

Pour le directeur ex?cutif du Centre d’Art, Allenby Augustin: << Vives se veut un catalyseur pour motiver les filles et les femmes ? repousser les limites plac?es par la soci?t?, ? franchir les barri?res dress?es en travers de leur chemin. Vives justifie notre politique qui depuis quelque temps s'active ? encourager beaucoup plus de femmes ? la pratique de l'art et aux activit?s du Centre d'Art.

Pour Allenby Augustin, cet ?v?nement fait de ce moment un grand jour pour le Centre d’art et l’art plastique ha?tien. En effet, Vives a mobilis? la commissaire d’exposition fran?aise, sp?cialiste de l’art des Outre-Mer, R?gine Cuzin et l’historienne de l’art belgo-jama?caine, Veerle Poupeye, la ministre de la Culture et de la Communication, Emmelie Proph?te, les ambassadeurs de France et de Suisse, bref toute une ?quipe, et le public, et les journalistes qui sont venus ? la Maison Dufort.

<>, a-t-il soulign?.

Pour le pr?sident du conseil du Mus?e d’art ha?tien, Louis Dubois : <> Aussi a-t-il racont?, pour faire un peu d’histoire, que l’institution qu’il dirige et qui a vu le jour en 1972 <>

Soutien ? Vives

Le repr?sentant de l’ambassade de Suisse ? Port-au-Prince, Renaud Vuignier, a profit? de cet ?v?nement pour souligner la coop?ration culturelle de son pays avec Ha?ti : <> Plus loin, il a indiqu? : <> In fine : <>

L’ambassadeur de France ? Port-au-Prince, Fabrice Mauries, pour sa part, a salu? la pr?sence de la commissaire de l’exposition R?gine Cuzin, une personnalit? qui lui a permis d’?tablir une passerelle avec l’exposition Ha?ti, Deux si?cles de cr?ation artistique au Grand Palais, ? Paris. Pour rappel, cette exposition a eu lieu, en France, du 19 novembre 2014 au 15 f?vrier 2015. Peintures, sculptures, installations, suspensions, vid?o ont fait partie des propositions qui ont amen? les visiteurs ? d?couvrir la vitalit? de la richesse des cr?ateurs ha?tiens.

Fabrice Mauries, tout comme le repr?sentant de l’ambassade de Suisse, a rappel? que l’ambassade de France a contribu? financi?rement ? cette exposition. Aussi a-t-il dit que, pour lui, c’est une fiert? de d?couvrir le patrimoine culturel d’Ha?ti. Aussi, ce partenariat entre les deux r?publiques continue-t-il pour alimenter la vitalit? culturelle en Ha?ti.

La commissaire de l’exposition, R?gine Cuzin, a salu? son ?quipe qu’elle consid?re comme une <>. Avec toutes ces ?nergies mises en commun, Vives raconte, ? travers chaque salle, une histoire. Une ambiance diff?rente pour que le dialogue se poursuit entre les g?n?rations d’artistes.