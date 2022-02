Les ouvriers de la sous-traitance reclament 1 500 gourdes de salaire minimum journalier

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La route de l’aeroport est en ebullition depuis mercredi 9 fevrier. Les ouvriers des usines de la Societe nationale des parcs industriels (SONAPI) et d’ailleurs manifestent et reclament le salaire minimum journalier de 1500 gourdes. La grille salariale en vigueur varie entre 250 et 550 gourdes, dependamment du segment considere, et a ete fixee le 1er novembre 2019 par un arrete signe par le president Jovenel Moise et le Premier ministre a.i. Jean Michel Lapin. Les syndicalistes mettent en avant la cherte de la vie et la hausse de l’inflation pour justifier leur demande.

La police a fait usage de gaz lacrymogene pour disperser les manifestants mercredi et jeudi. En reaction, les ouvriers, les syndicalistes et quelques militants ont erige des barricades de pneus enflammes. Ce jeudi, en depit de diverses tentatives des agents de la Police nationale d’Haiti (PNH) pour disperser la foule, une poignee de manifestants ont ete remarques sur la route de l’aeroport, couverte d’une epaisse fumee. <>, a fulmine un manifestant, qui estime que les prix ne cessent de flamber a cause de l’insecurite et de l’augmentation du prix des carburants.

Une manifestante a denonce la mauvaise gestion faite par les patrons des fonds preleves pour les frais d’assurance des employes. <>, s’est plaint une dame.

Une autre manifestante a fustige le comportement des policiers qui ont tente de tuer la manifestation dans l’oeuf. <>, a demande cette ouvriere.

La manifestation a dure plusieurs heures, ce jeudi. Ce qui a rendu difficile la circulation sur la route menant a l’aeroport international Toussaint Louverture. Apres plus de deux ans de silence et d’inactivite, le Conseil superieur des salaires (CSS) a publie une note de presse le 7 fevrier, indiquant qu’il s’active afin de soumettre un rapport au gouvernement. <>, peut-on lire dans la note.