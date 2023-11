Les Parquetiers observeront un arrêt de travail à partir du lundi 20 novembre 2023

​

​

Les Magistrats debouts informent qu’ils vont observer un arrêt de travail à partir du lundi 20 novembre 2023.

À travers une lettre de rappel adressée à la Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Emmelie Prophète Milcé, le Collectif des Magistrats Debout d’Haïti (COMADH) souligne que jusqu’à date, les mesures idoines annoncées par la ministre dans une correspondance en date du 6 mars 2023, en vue de mettre fin à la discrimination qui vise les Magistrats debout ne sont pas toujours effectives plus d’un mois et demi après l’entrée en vigueur du nouveau budget.

“Qu’au plus grand mépris de la loi du 27 novembre 2007, les Juges occupant le même rang et le même niveau que les Magistrats debout reçoivent des cartes de débit avec un tiers de leur salaire mensuel, des indemnités de fonction consistant en la moitié de leur salaire mensuel; des bons de carburants accusant un montant de seize mille gourdes, des téléphones prépayés et d’autres subventions” lit-on dans cette lettre signée par le Président du COMADH, Me Walner Joseph.

Face à cette situation, le Collectif des Magistrats Debout d’Haïti informe la ministre Emmelie Prophète Milcé que les Officiers du Ministère Public des cinq Cours d’Appel, des 18 Tribunaux de Première Instance et du Tribunal Spécial du travail observeront un arrêt de travail à partir du lundi 20 novembre 2023 dans le but de faire respecter leurs droits.

A lire aussi :

Des millions de comptes Gmail seront supprimés dans trois semaines