Les patrons d’Ha?ti d?passent leurs diff?rends, s’engagent publiquement

Il y a de cela plus de trois mois, le 23 ao?t 2022, sous l’appellation <>, les soussign?s Ren?-Max Auguste, Edouard Baussan, Pierre-Marie Boisson, G?rald Bourguignon, Stephan Coles, Eddy Deeb, Yonel Eliz?e, Raina Forbin, Peter Frisch, Geoffrey Handal, Jean-Marc Lebrun, Harold Marzouka Jr, Laurent Saint Cyr, Jair St Louis, Mathieu Villedrouin, Jacques Villejoint, Ralph Edmond, Raymond Jaar, Georges Cassis, Marc Emile Echema, prenaient des engagements forts et lan?aient un appel patriotique.

Ce 8 d?cembre 2022, des associations patronales et de nouveaux entrepreneurs, parmi les plus importants du pays, y compris le Regroupement Patronal Ha?tien, ont pris position ensemble, dans une m?me note de presse, v?ritable proclamation ? la nation et surtout ? la classe politique.

Parmi les signataires de la note du 8 d?cembre on retrouve : Laurent Saint-Cyr de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ouest (CCIO) ; Wilhelm Lemke de l’Association des Industries d’Ha?ti (ADIH); Raina Forbin pour l’Association Touristique d’Ha?ti (ATH); Jean-Philippe Boisson pour la Chambre de Commerce Am?ricaine d’Ha?ti (AMCHAM); Michelle Mourra pour la Chambre de Commerce et d’Industrie Ha?tiano-Canadienne (CCIHC); Geoffrey Handal pour AMARH; Edouard Baussan pour le Regroupement Patronal Ha?tien; et Fritz Mevs Pour l’Association des Ports D’Ha?ti.

Suivent les signatures des entreprises et entrepreneurs, qui supportent et s’engagent ? contribuer activement ? cet effort de sauvetage national: Olivier Barrau ( Alternative Insurance Company); Allen Bayard (Access Haiti); Roger Carri? (PALM Apparel Group); Christopher Handal (MSC Group); Thierty Moise (Alipro SA); Hans Remy (WOW SA); Christian Mathon (Matpar); Vic Saliba III (Hinoto SA); Eddy Deeb (Deka Group); Jo?l Bonnefil (Haytrac); Harold Marzouka Ir (Groupe HM); Reuven Bigio (GB Group); et Philippe Coles (Groupe Coles).

Ceux qui connaissent le poids des associations et des signataires du secteur priv? savent que ceux qui s’engagent repr?sentent plus de 80% de l’?conomie formelle du pays. Les plus grands investisseurs et les plus importants contributeurs aux taxes et imp?ts sont dans la liste, ceux qui sont li?s ? eux aussi.

Que disent-ils :

<>.

<>.

<>, ?crivent les signataires avant de s’engager ? :

“Lancer un programme imm?diat et intensif de r?formes des pratiques commerciales internes pour promouvoir la transparence, la concurrence loyale et le strict respect des normes ?thiques et juridiques qui doivent guider toutes les activit?s ?conomiques dans une Ha?ti d?mocratique, paisible et stable. Nous d?velopperons un code de conduite public-priv? pour assurer la transparence des pratiques concurrentielles, la collecte et l’utilisation rationnelle et transparente des fonds publics, tout en exigeant l’application stricte de la loi pour lutter contre la corruption et l’impunit?;

Coop?rer avec une administration transitoire de consensus pour ?laborer et pr?senter une feuille de route politique, humanitaire et ?conomique vers une nouvelle Ha?ti, y compris l’?laboration d’un Plan strat?gique de d?veloppement ?conomique et social (PSDES) pour attirer les investissements directs ?trangers et nationaux, cr?er des emplois et la richesse durables, restaurer des services de base de qualit? ? toutes les couches de notre population et lui redonner espoir, en particulier aux jeunes;

Contribuer ? et soutenir des r?formes importantes dans les institutions publiques, afin que les lois et r?glementations r?gissant le fonctionnement de l’?conomie soient fondamentalement modifi?es pour promouvoir la libre entreprise, la concurrence juste et ?quitable, l’investissement direct, la comp?titivit?, l’inclusion sociale et la croissance ?conomique;

S’engager, avec le retour de la stabilit? politique et de la s?curit? et l’implantation du PSDES par l’Etat, ? investir dans les collectivit?s pour cr?er des emplois durables et am?liorer les conditions de vie, notamment dans les zones les plus touch?es par les effets du crime organis?”.

“Nous appelons ?galement la communaut? internationale ? ?tablir un nouveau partenariat <> ? long terme avec les institutions publiques et priv?es ha?tiennes engag?es dans cet effort, pour aider ? attirer des investissements directs et fournir des ressources dans un nouveau paradigme de coop?ration au d?veloppement durable”.

Ces membres du secteur priv? appellent <>.

Ils demandent pour la Police nationale d’Ha?ti << une aide ? long terme pour renforcer sa capacit? ? fournir ce service national des plus essentiels.

Ils soulignent que <>.

En conclusion, les signataires s’engagent <>.

Pour le moment, il n’y a pas encore de r?action de la part de la classe politique ni de la soci?t? civile ? cette prise de position du grand secteur priv?. Le constat est cependant fait, que les acteurs du monde des affaires ont r?ussi ? faire signer la m?me note et ? faire prendre des engagements forts aux poids lourds de leur secteur ce que le monde politique et la soci?t? civile encore divis?s en de multiples archipels n’arrive pas ? r?aliser.

Du temps des pouvoirs militaires en Ha?ti, temps anciens d’une instabilit? tenace et toute aussi sanglante, on disait que <>. De nos jours, les jeunes disent : <>. Alors, passez ? l’action messieurs et dames de la classe politique et de la classe des affaires, avant que notre Titanic ne s’enfonce totalement dans la vase.