Les personnes tu?es et kidnapp?es s’accumulent, comme les promesses des chefs

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<< Andr?cite Jeudi, 40 ans, policier de la 22e promotion et un conducteur, Paul Eug?ne, ont ?t? d?couverts, ? Bourdon, samedi 5 f?vrier, autour de 8 heures du soir, ? bord d'une Suzuki Grand Vitara noire, immatricul?e AA-4499, cribl?s de balles par des hommes arm?s portant l'uniforme de l'Unit? d?partementale de maintien de l'ordre (UDMO) de la Police nationale d'Ha?ti, a appris Le Nouvelliste de source polici?re. La compagne du policier Jeudi, polici?re elle aussi, ?tait ? bord du v?hicule. <>, a confi? cette source, soulignant que ces hommes circulaient ? bord de deux v?hicules Toyota Land Cruiser tout-terrain <>. <>, a indiqu? au journal le juge de paix de la section est, Jean Claude Mond?lus, qui a effectu? le constat l?gal. Entre samedi et dimanche, dans la commune de P?tion-Ville, le juge de paix Cl?ment No?l a verbalis? les cadavres de quatre hommes. <>, a indiqu? le juge de paix, questionn? par Le Nouvelliste qui a partag? des d?tails collect?s aupr?s de t?moins en lien ? ces quatre homicides.

? l’entr?e de Laboule 12, Johnny Aucciel a ?t? abattu par des individus circulant ? moto. Steeve Gaspard a ?t? tu? ? Kay Gwo, ? Fr?res. Le nomm? Ricardo Joseph, un agent de s?curit?, a ?t? tu? ? Bellevue, non loin de Torcel. Il a ?t? pris pour cible par des individus circulant ? moto. Un autre agent de s?curit? a ?t? bless? lors de cette attaque. La quatri?me victime n’a pas ?t? identifi?e. Il s’agit d’un homme a ?t? tu? non loin du tribunal de paix de P?tion-Ville, a confi? le juge Cl?ment No?l.

Le Nouvelliste a aussi appris de source polici?re que O’Donnell Maximen, 54 ans, a ?t? tu? samedi soir, ? Fr?res. La veille, vendredi soir, Sterline Rebeca Renous a ?t? bless?e mortellement ? Bois-Patate lors d’une tentative d’enl?vement. Vers 8h du soir, des individus lourdement arm?s, ? bord d’une Nissan Patrol Blanche et une Toyota <> ont intercept? un v?hicule Toyota Land Cruiser Blanche immatricul? O1- 00961 ayant ? son bord deux employ?s. <>, a confi? une source polici?re. Ces individus ont crach? les feux de l’enfer ? Bois-Patate. <>, a poursuivi cette source polici?re.

Plusieurs cas de kidnapping ? Bourdon

? Bourdon, samedi soir, apr?s le double homicide, deux v?hicules, une Toyota Land Cruiser Prado AA- 43347 et un pick up Volkswagen Amarok ann?e 2012 AA 19348, ont ?t? retrouv?s sans leurs occupants, selon nos sources. <>, a expliqu? notre source. Le journal a pu confirmer que Ca?lle Edmond, animatrice ? radio Cara?bes, a ?t? enlev?e samedi soir, ? Bourdon. Dimanche matin, c’est le pasteur R?my Lochard, chanteur ?vang?lique tr?s populaire depuis plus de deux d?cennies, qui a ?t? enlev? ? Tabarre. Il se rendait ? l’?glise .

Croix-des-Bouquets, un autre point chaud

Le recteur de l’universit? de Port-au-Prince, G?rard Dorcely, 86 ans, formateur ? l’Inaghei et dans d’autres temples du savoir de plusieurs g?n?rations d’?tudiants ha?tiens, a ?t? kidnapp? en compagnie de son chauffeur ? Croix-des-Bouquets, fief du gang 400 Mawozo qui a des ramifications avec celui de Vitelhomme, un chef de gang op?rant ? Torcel, Tabarre et dans des zones avoisinantes, selon des sources polici?res. A Croix-des-Bouquets, une vingtaine de passagers intercept?s ? bord d’un bus de la compagnie de transport Sans-Souci sont s?questr?s par le gang 400 Mawozo. Le week-end ?coul?, un policier a ?t? tu? lors d’une op?ration sur les terres de ce gang qui dispose d’un armement cons?quent et d’une bonne connaissance g?ographique de leur fief.

Pr?occupations

Plusieurs sources interrog?es par Le Nouvelliste se disent pr?occup?es par le regain d’activit?s affich? par les gangs, dont celui de Grand-Ravine et 400 Mawozo dans un contexte de tensions politiques. Les membres de ces gangs sont actifs. Ils kidnappent, volent des v?hicules qu’ils vendent ? des rec?leurs. M?me si le gang de Grand-Ravine est en guerre depuis le 1er juin 2021 avec celui de Chrisla, leur lieu de s?questration est toujours pourvu. C’est aussi le cas pour le gang 400 Mawozo, a expliqu? cette source. <>, a expliqu? cette source entre impuissance, r?signation et un zeste de d?pit. Entre-temps, les promesses d’appui ? la PNH ne manquent pas. Au quotidien, la liste des personnes assassin?es et kidnapp?es s’allonge.

R?actions

<>, selon une note rendue publique le 6 f?vrier, sign?e par Jean Robert Charles, pr?sident du conseil d’administration de la CORPUHA, soulignant qu’il est inacceptable que des bandits apatrides, ennemis de la soci?t? et des gens de bien,puissent, en toute impunit?, <>.

<< C'est une action intol?rable que les universit?s et centres d'enseignement sup?rieur ont droit de rejeter et de condamner. Par cons?quent, selon cette note, << Ia CORPUHA demande ? toutes les institutions membres de cette corporation, en signe de protestation, de fermer leurs portes ? partir du 8 f?vrier 2022 et par la m?me occasion invite toutes les universit?s publiques et priv?es ? s'armer de courage en fermant aussi leurs portes jusqu'? la chimioth?rapie de ce cancer qui tue la nation, par les responsables moraux et civilis?s des forces polici?res : <>.

<>, selon cette note.

<> << Du reste la CORPUHA invite instamment les forces de police de la R?publique ? mettre en place des actions pour que le recteur G?rard Dorcely soit lib?r? dans les meilleurs d?lais, selon cette note.

<>, peut-on lire dans une note du recteur de cette universit?, Jacky Lumarque.

<>, s’est interrog? Jacky Lumarque dans cette note.

<>, poursuivi cette note.

<>, a indiqu? la note de l’universit? Quisqueya.

D’autres promesses du PM de facto Ariel Henry

Pour la tenue des ?lections, des consultations populaires pour adopter une nouvelle constitution, il faut r?gler la question s?curitaire. Il faut d’abord arr?ter tous les terroristes qui tirent sur des innocents dans les rues, qui enl?vent enfants et adultes, s?ment le deuil au sein de la population. Nous ne pouvons pas demander aux gens d’aller aux ?lections si nous ne pouvons pas leur donner la garantie qu’ils pourront circuler en toute libert? partout ? travers le pays et faire campagne dans toutes l?s villes et les quartiers sans craindre pour leurs vies.Tout le gouvernement, a assur? Ariel Henry lors d’une adresse ? la nation le 7 f?vrier 2022. Le chef du CSPN a mis en avant des <> remport?es par la PNH ? Savien, La Croix Perisse, dans l’Artibonite. La PNH s’attaque au gang des 400 Mawozo dans son fief, des ?coles publiques dans des quartiers difficiles ont rouvert, a soutenu Ariel Henry qui se fend d’une promesse, une de plus. <>, a indiqu? Ariel Henry, soulignant qu’il sait que la s?curit? est la principale pr?occupation des gens.

Entre-temps, mardi, apr?s une journ?e paralys?e lundi, des rafales d’armes automatiques ont provoqu? des <> au bas de la ville. Croix-des-Bouquets vit, a appris le journal, au rythme des op?rations de la police, des incursions de bandits qui crachent le feu de l’enfer. L’entr?e Sud de Port-au-Prince, six mois, reste un calvaire. S’y aventurer ?quivaut ? jouer ? la roulette Russe sur fond de promesses, notamment des Am?ricains, ? aider au financement d’une unit? anti-gang.