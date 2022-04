Les petits pas de la culture haitienne sont a observer

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Livres en folie est lancee. La foire sera hybride cette annee. Elle sera a la fois en presentiel et sur Internet. Les deux invites d’honneur et les auteurs de livres recents seront en signature sur le site du Karibe Convention Center le 16 juin ou se tiendra, a l’occasion, des rencontres et des hommages ouverts au grand public. Tous les autres livres seront en vente du 13 au 19 juin, 24 heures sur 24 sur le site de Livres en folie.

Les invites d’honneur de la 28e edition de Livres en folie, l’essayiste et critique Pierre Raymond Dumas et le romancier et poete Louis Philippe Dalembert, ressuscitent la version traditionnelle de la foire que l’epidemie Covid avait mise entre parentheses depuis 2019.

Les deux invites d’honneur partagent la particularite d’etre parmi les auteurs les plus prolifiques de leur generation dans leur categorie. Le dernier roman de Louis Philippe Dalembert, Milwaukee Blues, a figure dans la courte liste du plus prestigieux des prix francophones, le Goncourt. Il a ete pour ce meme livre, entre autres, <>. Dalembert a ete recompense, tout au long de sa carriere, par une multitude de prix et ses livres sont traduits dans plusieurs langues.

Pierre Raymond Dumas, journaliste au depart, professeur des belles lettres, est devenu au fil des annees un analyste politique attentif, un essayiste fecond et un critique abouti de la litterature haitienne d’ici et de la diaspora.

Quelques jours apres l’annonce de la tenue de Livres en folie en presence du public, c’est le festival Sumfest qui a lance ses publicites. Ce rendez-vous phare de l’ete qui se tient au bord de la mer, avec les plus grands groupes compas, avait disparu des radars depuis 2019. Meme raison que pour Livres en folie : Covid-19.

Les petits pas de la culture c’est aussi Nu Look a l’Olympia, une consecration pour les 22 ans du groupe. C’est Klass qui fete ses dix ans ce samedi a Miami. C’est Pi lwen ke zye, show pour la television — mi satirique mi radiographie de notre societe — qui celebre ses dix ans aussi.

Il y a vingt ans cette annee, Ticket, en posant des questions de l’ordre de l’intime a la musicienne Mamina, avait souleve le voile sur la sexualite des Haitiens et Haitiennes. Junior Rigolo a industrialise les indiscretions et a deculpabilise des artistes qu’il questionne sur leurs moeurs.

Haiti ne va pas bien et les efforts des uns et des autres pour relever les defis dans le monde culturel ou des medias meritent encore plus de considerations.

L’Observatoire des industries culturelles et creatives-Haiti, que l’Universite Quisqueya a lance officiellement le jeudi 31 mars 2022, a du travail.

Il y a beaucoup a faire pour suivre, cataloguer, analyser, decortiquer, valoriser tout ce qui se passe dans le grand monde de la culture haitienne.

Il faut de nos jours prendre en compte aussi bien le phenomene du cinema haitien sur Youtube qui a la faveur du public que les arts et artistes officiellement reconnus. Le cinema haitien sur Youtube est une mixture qui arrive, avec de petits moyens, a faire emerger des vedettes adulees dans des couches de la population qui ne sont pas categorisees comme <> a la mode.

Que pensent l’Observatoire et le ministere de la Culture de la place de Tonymix qui lance des mots, identifie des pratiques, colore des passions ?

Que pensent l’Observatoire et le ministere de la Culture de la chanson Diaspora Cabana de Djoulie et de King Dalove ?

Qui s’interesse aux succes, ephemeres peut-etre, qui remplissent a partir de leur telephone les oreilles de la jeunesse, dictent leur comportement, erigent leur code des valeurs ?

Qui regarde attentivement ce qui se passe sur le Tik Tok haitien ? Qui evalue la portee des nouvelles emissions qui se repandent dans les medias haitiens et sur le net ?

La culture fait de petits pas dans toutes les directions. Il y a a faire avant que chercheurs et essayistes dissequent chaque phenomene dans un ouvrage un jour a Livres en folie…

La culture haitienne fait de petits pas. Si on n’y prend pas garde, ces pas peuvent nous emmener dans n’importe quelle direction.