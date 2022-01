Les policiers d?c?d?s honor?s, il faut faire de m?me pour les vivants

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Police nationale d’Ha?ti a rendu hommage cette semaine ? 119 policiers tu?s en service, port?s disparus ou d?c?d?s de mort naturelle pendant qu’ils portaient l’uniforme. Cette c?r?monie, qui ne s’est pas tenue pour un deuil en particulier, est un pas important.

La PNH et les autorit?s civiles ont remerci? et r?confort? les parents de ces policiers disparus. L’institution polici?re a d?cern? des certificats mais a surtout d?livr? un message aux autres policiers : la PNH tient ? chacun des siens et personne n’est oubli?.

Une telle reconnaissance renforce une famille comme un corps. Donner une place aux disparus dans la m?moire des restants est un ciment pour les vivants en service actif.

La c?r?monie d’hommage organis?e par la PNH intervient la semaine o? Marie Rosie Auguste Duc?nat, du RNDDH, citant les chiffres fournis par la Commission ?piscopale nationale Justice et Paix (Ce-Jilap) r?v?le : <>.

Charg?s de combattre le banditisme, les policiers paient un lourd tribut ? l’ins?curit? comme le reste de la population. Pour les encourager dans leur travail, en sus du salaire, des ?quipements, de la protection sociale et d’un leadership ?clair?, les agents de l’ordre ont aussi besoin de supports psychologiques et de reconnaissance. Pour les vivants, les d?funts et leurs parents.

Le Nouvelliste a fait du <> une des personnalit?s de l’ann?e 2021. Il est bon que le pays d?core de leur vivant les membres de la PNH qui le m?ritent et honorent les tomb?s en service. Ils le m?ritent tous.

On demande beaucoup ? la PNH, il est temps de lui donner un peu plus. Du symbolique et du concret.